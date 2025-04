video suggerito

Max Verstappen riceverà presto "un'offerta che non potrà rifiutare" per cambiare scuderia in F1 L'indiscrezione sul futuro del campione olandese arriva dall'ex pilota di Formula 1, Montoya, che ha spiegato quale Team (e perché) potrebbe convincere il pilota ad accettare la proposta.

C'è una scuderia che potrebbe fare a Max Verstappen al più classica offerta che non si può rifiutare. Una proposta che non lascerebbe indifferente il quattro volte campione del mondo olandese perché la sua Red Bull non sembra più in grado di mettergli a disposizione una vettura pienamente competitiva, che ne soddisfi le ambizioni e le sollecitazioni alla guida. È successo nella seconda parte della scorsa stagione, che il pilota è riuscito a compensare con la personalità della sua conduzione del veicolo e il talento. Sta accadendo anche in quest'avvio di Mondiale di Formula 1.

In Cina non è passata inosservata la battuta sugli "avversari che devono ritirarsi" così che lui possa piazzarsi bene o vincere. Così come ha fatto (e fa) discutere il no, secco all'ipotesi di ritrovarsi Tsunoda quale compagno di scuderia (decisione poi avvenuta, con il giapponese preso al posto di Lawson). Il copione è lo stesso, la domanda un'altra: fino a quando Max vorrà recitare questo ruolo? E se davvero c'è un Team pronto a tendergli la mano, saprà effettivamente assicurargli l'opportunità di lottare per un posto in prima fila e per il titolo iridato?

A fornire dettagli, indiscrezioni. A fare un nome sul futuro di Verstappen (finito spesso sotto i riflettori dei media internazionali per l'interpretazione senza inibizioni che esibisce quando è in pista) è stato l'ex pilota di F1, Juan Pablo Montoya. La sicurezza con la quale si è espresso lascia dedurre che sia tutto fatto (o quasi), che c'è già dietro l'angolo l'opportunità da cogliere al volo, che non sono solo chiacchiere da paddock. "Credo che a Max sarà fatta un'offerta alla quale non non potrà dire di no – ha ammesso nell'intervista a Vision4Sport -. Qual è il team? L'Aston Martin". Ma non sarebbe un divorzio già programmato. Almeno per adesso non ci sono segnali che le strade si possano dividere a fine stagione.

Anzi, secondo il colombiano c'è la volontà da parte di Verstappen di capire, valutare, toccare con mano cosa (ancora) può fare la Red Bull per lui e viceversa. Lo scoprirà solo correndo in un Mondiale che vede le McLaren protagoniste mettere in righe le dirette concorrenti. "Per un altro anno ancora potrebbe concedere una possibilità alla Scuderia attuale", salvo dirigere la propria attenzione altrove se non noterà cambiamenti sostanziali. È questo, secondo Montoya, il nodo da sciogliere.

"L'anno prossimo le cose andranno sicuramente meglio ma non credo che ce la faranno a vincere una serie di gare. E sono convinto che già in questa stagione, se entro la terza gara non c'è una svolta, Max potrebbe mettere nero su bianco con qualcun altro…". E con chi? Montoya non ha dubbi. "Fossi in lui accetterei il passaggio all'Aston Martin. Anche la Mercedes sarebbe una soluzione fantastica ma alla Aston ritroverebbe Adrian Newey. Tutto ciò con cui ha vinto è lì".