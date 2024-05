video suggerito

Ferrari vola nelle prove libere 1 a Imola: com’è andata la SF-24 Evo al debutto con Leclerc e Sainz Debutto positivo per la Ferrari nel GP dell’Emilia Romagna della Formula 1 2024 a Imola con Leclerc che è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere a bordo della nuova SF-24 dotata del pacchetto di aggiornamenti. Terzo Sainz dietro Russell. Deludono le Red Bull di Perez e Verstappen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Notizie positive per la Ferrari quelle che arrivano dalla prima sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna della Formula 1 2024 andata in scena sul circuito di Imola. La nuova SF-24 Evo dotata dell'attesissimo consistente pacchetto di aggiornamenti al debutto ufficiale in F1 ha infatti ben figurato con Charles Leclerc (che ha montato anche una nuova power unit per questo weekend imolese) e Carlos Sainz che si sono distinti sia per quel che riguarda la simulazione di qualifica con gomme soft che i long run con gomma hard e con la soft. Positive anche le sensazioni che i due piloti hanno provato a bordo della vettura aggiornata dato che in radio hanno più volte evidenziato l'ottimo bilanciamento della monoposto e il buon grip delle gomme.

Il monegasco è stato difatti il più veloce con il suo 1:16.990 che gli ha permesso di essere l'unico a scendere sotto il muro del 1'17" in queste FP1 e di precedere di oltre un decimo i più immediati inseguitori, vale a dire George Russell con la Mercedes e il suo compagno di squadra Carlos Sainz con l'altra SF-24 Evo. Inizio deludente invece per le Red Bull con Sergio Perez e Max Verstappen che hanno chiuso soltanto al quarto e al quinto posto nella classifica dei tempi con un distacco di due decimi e mezzo e con l'olandese che ha faticato, e non poco, a tenere in pista la vettura nei suoi giri lanciati.

La classifica dei tempi delle prove libere 1 del GP Imola della F1 2024

Charles LECLERC Ferrari 1:16.990 George RUSSELL Mercedes +0.104 Carlos SAINZ Ferrari +0.130 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.243 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.250 Yuki TSUNODA RB +0.398 Lewis HAMILTON Mercedes +0.418 Lando NORRIS McLaren +0.612 Oscar PIASTRI McLaren +0.817 Fernando ALONSO Aston Martin +0.877 Pierre GASLY Alpine +0.915 Lance STROLL Aston Martin +1.082 Daniel RICCIARDO RB +1.152 Esteban OCON Alpine +1.622 Oliver BEARMAN Haas F1 Team +1.677 Valtteri BOTTAS Kick Sauber +1.837 Guanyu ZHOU Kick Sauber +2.139 Logan SARGEANT Williams +2.911 Alexander ALBON Williams +3.060 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +4.069

Formula 1 News Calendario Classifica segui