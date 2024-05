video suggerito

Verstappen preoccupato dopo le libere di Imola, la macchina ha problemi: “Non ero a mio agio” Max Verstappen è preoccupato dopo la prestazione della sua Red Bull sulla pista di Imola durante le libere. Il pilota olandese ha avvertito diversi problemi: “Non ero a mio agio in macchina”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che a Max Vestappen la prima giornata del venerdì a Imola per il Gp di F1 in Italia non fosse andata bene si era capito subito. Il linguaggio del corpo all’interno dell’abitacolo insieme ai suoi team radio hanno fatto percepire subito tutto il disagio del pilota olandese. “Mio Dio, ca**o. Non capisco, è tutto così difficile – aveva detto al suo team – Questa volta all’improvviso il grip all’anteriore aumentato tantissimo, stavo quasi andando in testacoda".

Il cronometro delle libere ha poi confermato le sue perplessità dato che i tempi della sua RB20 erano davvero negativi. Tanti errori dunque e inusuali difficoltà che di certo Verstappen non si aspettava di vivere oggi. Il campione del mondo era quasi infastidito dal fatto che la sua Red Bull non riuscisse ad avere le stesse prestazioni della altre auto in pista e di certo nel post gara questo l'ha fatto capire: "È stata una giornata difficile, difficile trovare un buono bilanciamento – spiega – non mi sono sentito a mio agio nella mia macchina si muoveva tanto, era semplice perdere la vettura".

Deve aspettarsi e pretendere sicuramente di più Verstappen che si auspica un miglioramento domani. "Oggi sicuramente è andata male – aggiunge ancora – Ci sono cose che dobbiamo migliorare. Eravamo gravemente lontani dal passo migliore e dobbiamo sistemare le cose". Per domani non ha aspettative ma di certo non crede di poter ripetere quanto accaduto nella giornata di oggi: "Penso che non potrà andare peggio, sembra che gli altri abbiano fatto un bel passo in avanti e per noi è stata una brutta giornata".

Il weekend è ancora molto lungo, ma difficilmente nell’ultimo anno e mezzo abbiamo assistito a una prova così deludente di Verstappen. Il pilota olandese era nettamente in difficoltà rispetto alla concorrenza diretta, che invece ha risposta alla grandissima mostrando un ottimo passo. Su tutte la McLaren ma soprattutto la Ferrari, rilanciata dagli aggiornamenti introdotti sulla SF-24 che hanno fatto felici Vasseur ma anche gli stessi Leclerc e Sainz.

Formula 1 News Calendario Classifica segui