Norris mette in discussione l'amicizia con Verstappen dopo l'incidente: risposta glaciale di Max Lando Norris mette in discussione l'amicizia con Max Verstappen dopo l'incidente al Gp di Formula 1 in Austria. Il pilota britannico spiega: "Non so se questo influenzerà la nostra amicizia, dipenderà molto da cosa dirà".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il duello tra Max Verstappen e Lando Norris si accende nel finale del Gp di Formula 1 in Austria, a Spielberg. Una battaglia senza esclusione di colpi per la corsa al primo posto che porta al contatto tra le vetture dei due piloti. L'olandese chiude troppo forte durante il sorpasso del britannico danneggiando la sua McLaren e costringendolo al ritiro. Per il campione del mondo una foratura e 10 secondi di penalità che lo costringeranno a chiudere la gara al quinto posto. Un epilogo inimmaginabile considerando che i due sono molti amici lontano dalla Formula 1.

L'incidente tra Norris e Verstappen.

L'attacco di Norris a Verstappen dopo l'incidente

Al termine della gara proprio questo loro legame è stato messo in discussione da Norris che ha tuonato: "Non so se questo influenzerà la nostra amicizia, dipenderà molto da cosa dirà – spiega -. Se dice di non aver fatto nulla di sbagliato allora perderà molto il mio rispetto". Durissimo il commento del pilota britannico mentre Verstappen è stato glaciale a tal proposito. Il pilota della Red Bull ha risposto anche lui sulla questione relativa alla loro amicizia: "Ne parleremo, ma non ora, non è il momento giusto. Ma sai, siamo piloti da corsa".

La risposta di Verstappen sull'amicizia con Norris

Verstappen lascia intendere che sicuramente ci sarà un confronto tra loro proprio in virtù di questo loro profondo legame d'amicizia. I due giocano regolarmente a padel e vanno a mangiare insieme, ma l'inglese ha criticato Verstappen rivelando proprio come la collisione potrebbe avere un impatto sulla loro amicizia. Il campione del mondo aspetta dunque un faccia a faccia prima di tirare le somme sul loro legame: "Lando e io abbiamo una piccola differenza di età ecco perché non abbiamo mai gareggiato uno contro l'altro in categorie inferiori rispetto ad altri piloti qui". E poi conclude con un auspicio: "Ma sì, andremo oltre tutto ciò".

L'amicizia tra Norris e Verstappen potrebbe essere messa in discussione.

La dinamica dell'incidente vista dal punto di vista di Norris e Verstappen

Difficile però da credere che Norris possa cercare di guardare oltre: "Ci sono delle regole e se le regole non vengono seguite non posso farci niente – ha spiegato a proposito della manovra di Verstappen -. Due volte sono riuscito a evitarlo e poi la terza volta mi ha semplicemente urtato. Stavo solo cercando di godermi la gara, lui è stato chiaramente più lento alla fine e ha rovinato la sua gara tanto quanto ha rovinato la mia". Dal canto suo Verstappen ha chiarito: "Non ho ancora rivisto le immagini, ma sono stato aggredito e mi sono difeso – spiega -. Non ho commesso errori". Insomma, è chiaro che urge un immediato confronto.

