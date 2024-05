Tyson Fury vs Oleksandr Usyk, dove vederlo in TV e diretta streaming: l’orario del match in Italia

video suggerito

Tyson Fury e Oleksandr Usyk si sfidano stasera in Arabia Saudita per il premio più ambito: le cinque cinture mondiali unificate dei pesi massimi. Dove vedere il match e l'orario italiano: tutte le informazioni.

Tyson Fury e Oleksandr Usyk si sfidano per le cinque cinture mondiali unificate dei pesi massimi. Alla Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, si ritrovano i due lottatori che si sarebbero dovuti affrontare qualche mese fa, ma un infortunio di Fury fece saltare tutto: all'angolo opposto ci sarà Usyk, che attualmente è in possesso di quattro delle cinque cinture ma che fino a poco tempo fa combatteva nella categoria inferiore.

Si tratta di un match attesissimo, che inizialmente era previsto per il 23 dicembre: è stato rinviato prima a seguito della sfida tra Fury e Ngannou, con il francese in grado di mettere in difficoltà l'inglese, e poi dopo un infortunio a Fury. Dal 17 febbraio si è arrivati a maggio.

Questo incontro permetterà di unificare i sei titoli dei pesi massimi appartenenti a entrambi i pugili: WBA (Super), WBC, IBF, WBO, IBO e il titolo The Ring. Un aspetto da non sottovalutare, che cambierà la storia della boxe futura: è dal novembre del 1999 che non si combatte per il titolo dei pesi massimi unificato e in quel caso fu il pugile britannico Lennox Lewis a battere Evander Holyfield al Thomas & Marck Center di Las Vegas.

Come se tutto questo non bastasse, Tyson Fury e Oleksandr Usyk sono attualmente due pugili imbattuti e, salvo sorprese, uno dei due potrebbe incassare la prima sconfitta della carriera.

Dove vedere Fury-Usyk, in diretta TV e streaming: l’orario italiano

Il match tra Fury e Usyk sarà trasmesso in Italia in diretta su DAZN a pagamento, oltre il costo dell’abbonamento: PayPerView a 19,99 euro. Il collegamento è previsto alle ore 15:30, con telecronaca di Niccolò Pavesi e commento tecnico di Alessandro Duran. Alle 18:00 dovrebbero partire i match più importanti della giornata. L’incontro clou dovrebbe essere trasmesso a partire dalle ore 24:00, quando i pugili faranno il loro ingresso sul quadrato.