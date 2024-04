video suggerito

La cervellotica combinazione di risultati per avere 10 italiane in Europa: deve succedere il finimondo Sono due le variabili perché si prefiguri uno scenario del genere, a cominciare dal piazzamento in classifica in Serie A. In via solo ipotetica, può sperare anche il Torino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atalanta o Roma vincono l'Europa League, la Fiorentina conquista la Conference League. E in Serie A le tre squadre in questione devono classificarsi dalla nona posizione in giù, quindi non qualificarsi in Europa attraverso il campionato oppure la coppa nazionale. Due variabili da finimondo che rendono possibile una combinazione di risultati cervellotica e dieci squadre italiane qualificate nella prossima edizione delle coppe.

Ipotizzabile sulla carta, certamente. Poi serve che l'allineamento dei pianeti sia perfetto per centrare un filotto del genere. Molto più probabile invece che siano ‘solo' sei, considerato il beneficio del Ranking Uefa stagionale (l'Italia è attualmente prima, con percentuali bulgare per restare tra le prime due) e l'opportunità di avere una formazione in più nella massima competizione continentale per club. Forse anche due, ma anche in questo caso serve un exploit.

Come si arriva alla cifra tonda? Il punta di partenza è la sicurezza (che potrebbe arrivare giovedì prossimo, con le gare di ritorno e l'accesso in semifinale di 2 club tricolori su 3, una tra Roma e Milan oltre all'Atalanta) di avere almeno 8 formazioni ai nastri di partenza delle coppe 2024-2025. Come? Secondo questo scenario ampiamente fattibile: 5 le fortunate che accederanno alla Champions (una in più grazie al bonus ormai acquisito), 2 all'Europa League, 1 in Conference League.

L'abbuffata di squadre nell'urna di Nyon può diventare pantagruelica se si realizza anche un'altra eventualità: che Roma oppure Atalanta infilino una serie di risultati negativi tali da colare a picco in classifica e la Fiorentina conservi l'attuale 10° piazzamento. In tal caso, perfino il Torino che attualmente sembra totalmente fuori dai giochi può ritrovarsi improvvisamente qualificato in coppa.

Chi sono le 10 formazioni? Ragionando per assurdo, immaginiamo che le cose vadano esattamente come descritto e che l'impossibile diventi possibile. E, in base alla situazione di classifica attuale, vediamo chi potrebbe far parte del carrozzone per l'Europa. Le sei squadre pronte per la nuova edizione della Champions sarebbero Inter, Milan, Juventus e Bologna oltre a una ad Atalanta e Roma. Due posti supplementari derivanti l'uno dal Ranking Uefa, l'altro dalla vittoria delle Europa League (sempre che una delle due resti fuori dalle prime otto in Serie A).

In Europa League si ritroverebbero Lazio, Napoli e Fiorentina, quest'ultima grazie alla conquista della Conference League (e in campionato anche occupando il piazzamento ottenuto finora). In Conference League si affaccerebbe il Torino che, in virtù del terremoto di risultati, si arrampicherebbe fino all'8ª posizione.