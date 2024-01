Squalificati in Supercoppa Italiana, cambia il regolamento della Serie A: come funziona La Lega di Serie A ha cambiato il regolamento relativo alla Supercoppa Italiana, che si terrà in Arabia Saudita dal 18 al 22 gennaio. Si modificano le regole riguardo i diffidati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Supercoppa Italiana è considerata da sempre una sorta di propaggine del campionato. Ciò significa e ha significato che chi subiva un turno di stop prima dell'evento lo avrebbe scontato in Supercoppa. Ma da quest'anno non sarà così. La Lega di Serie A con una nota ha voluto ufficializzare il cambio di regolamento. I calciatori di Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina che subiranno un (eventuale) turno di squalifica non lo sconterebbero in Arabia Saudita ma nel successivo turno di campionato, quello del 28 gennaio.

La Supercoppa Italiana con un nuovo format vedrà in campo quattro squadre. Le semifinali saranno Napoli-Fiorentina (il 18 gennaio) e Inter-Lazio (il 19). Le vincenti si affronteranno in finale il 22 gennaio, un lunedì. Cambiano anche le regole per quanto riguarda ammonizioni ed espulsioni. Come detto, prima, i cartellini del campionato avevano un'influenza sulla Supercoppa. Ma stavolta non è così. Si cambia registro. Se un calciatore diffidato sarà ammonito nel prossimo turno di campionato avrà naturalmente un turno di squalifica, che però non sconterà in Supercoppa, ma sempre in campionato. Così sarà pure per chi (di Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio) sarà espulso tra le partite del 13 o 14 gennaio.

Questo stabilisce il regolamento: "Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell’inizio della Supercoppa".

La nota della Lega di Serie A spiega nel dettaglio le diverse opzioni: "Un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;

un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6^ sanzione, 11^ sanzione…); un calciatore/tecnico espulso in semifinale, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa".

I calciatori diffidati delle squadre che giocano la Supercoppa

FIORENTINA : Biraghi, Bonaventura, Ikoné;



: Biraghi, Bonaventura, Ikoné; INTER : Barella, Calhanoglu;



: Barella, Calhanoglu; LAZIO : Cataldi, Immobile, Pellegrini, Rovella, Zaccagni;



: Cataldi, Immobile, Pellegrini, Rovella, Zaccagni; NAPOLI: Cajuste, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kvaratskhelia, Mario Rui, Mazzocchi.