Quando si gioca la finale della Supercoppa Italiana 2024, data e orario della partita La finale di Supercoppa Italiana 2024 si gioca il 22 gennaio alle ore 20 italiane tra le vincenti delle due semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio. A ospitare i match sarà l’Al-Awwal Park Stadium di Riyad (in Arabia Saudita). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio si sfidano nel nuovo format della Supercoppa Italiana per conquistare il primo titolo della stagione. L'Inter, detentrice della Coppa Italia e vincitrice della scorsa edizione della Supercoppa Italiana, proverà a confermarsi campione anche per il 2024 anche quella del 2024. La squadra di Simone Inzaghi affronterà venerdì 19 gennaio (ore 20 italiane) la Lazio (seconda classifica nello scorso campionato) il giorno dopo la sfida tra Napoli (campione d'Italia) e Fiorentina (l'altra finalista della Coppa Italia) che determinerà il quadro delle finaliste.

Dunque, non ci sarà più una finale secca (edizione che potrebbe tornare in auge a partire dalla stagione 2024-2025) ma una sorta di mini torneo sul modello della Supercoppa spagnola che avrà il momento clou lunedì 22 gennaio (sempre alle ore 20 italiane): è la data cerchiata in calendario per la finale che assegnerà il trofeo e verrà disputata all'Al-Awwal Park Stadium di Riyad (in Arabia Saudita).

Oltre a una modifica del regolamento su diffidati e squalificati, tra le novità della Supercoppa Italiana 2024 c'è anche l'abolizione dei tempi supplementari in caso di pareggio dopo i 90 minuti regolamentari. Si passerà direttamente ai calci di rigore, tanto in semifinale quanto in finale.

Lo spostamento delle gare in Serie A per le semifinali e finali di Supercoppa: la disputa della Supercoppa Italiana tra il 18 e il 22 gennaio ha comportato una rivisitazione del calendario di Serie A, nello specifico quello relativo alla 21ª giornata.

Le partite di Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio non disputate nel week-end che tra il 20 e il 21 gennaio saranno tutte recuperate durante il mese di febbraio in base a una nuova programmazione: Bologna-Fiorentina mercoledì 14 febbraio 2024 ore 19:00 (dopo la 24ª giornata); Torino-Lazio giovedì 22 febbraio 2024 ore 20:45 (dopo la 25ª giornata); Sassuolo-Napoli mercoledì 28 febbraio 2024 ore 18:00 (dopo la 26ª giornata); Inter-Atalanta: mercoledì 28 febbraio 2024 ore 20:45 (dopo la 26ª giornata).