Pioli non si presenta in conferenza stampa dopo il derby: il Milan ha già deciso sul suo esonero Dopo la sconfitta nel derby l'allenatore del Milan Stefano Pioli non si è presentato in conferenza stampa a San Siro: il club rossonero ha già deciso riguardo al suo possibile esonero.

A cura di Michele Mazzeo

Alla fine anche Stefano Pioli sembra essersi arreso all'evidenza: a fine stagione sarà esonerato dal Milan. E il fatto che, dopo la sconfitta nel derby che ha regalato lo scudetto all'Inter, non si sia presentato in conferenza stampa ne è la conferma più evidente. Nella sua carriera da allenatore infatti mai, nemmeno nei momenti più complicati, prima d'ora si era sottratto agli incontri con i giornalisti dopo un match.

Al fischio finale il tecnico emiliano ha parlato con TV e radio lasciando trasparire qualche flebile speranza per una riconferma nonostante già prima della sconfitta contro l'Inter fosse già stato "esonerato pubblicamente" dalla parte più calda della tifoseria rossonera e, soprattutto, messo seriamente in discussione dalla proprietà che aveva già dato mandato a Zlatan Ibrahimovic di sondare il terreno per trovare il possibile sostituto.

Poi però ha realizzato che, nonostante le dichiarazioni post-derby dell'amministratore delegato Giorgio Furlani ("L'allenatore del Milan è Stefano Pioli, confermo questa cosa. Siamo concentrati sul finire bene la stagione. Le persone che riportano a Gerry Cardinale sono Moncada, Ibrahimovic ed io, poi è lui che prende sempre la decisione finale"), il suo futuro è già stato deciso. La dirigenza del Milan lo esonererà al termine di questa stagione (ad un anno dalla scadenza del suo attuale contratto) indipendentemente dall'esito delle ultime cinque partite di campionato che mancano alla conclusione. Il club rossonero infatti, tramite Zlatan Ibrahimovic, è già alla ricerca del nuovo allenatore che prenderà il suo posto.

Una presa di coscienza che, probabilmente, gli ha procurato quel pizzico di sconforto che lo ha indotto a non presentarsi alla conferenza stampa post-derby di San Siro nella quale si sarebbe trovato costretto a rispondere ad inevitabili domande sulla sua situazione e sul suo immediato futuro facendo finta che quell'esonero già deciso sia ancora da decidere. Ora infatti a Stefano Pioli non resta altro da fare se non concentrarsi sul campo per chiudere questo suo ciclo da allenatore del Milan garantendo la qualificazione alla prossima Champions League (praticamente già certa) e difendendo il secondo posto in classifica.