L'Inter pareggia col Cagliari: quali risultati servono a Inzaghi per vincere lo Scudetto nel derby L'Inter pareggia con il Cagliari a San Siro e frena la sua cavalcata verso lo Scudetto nel derby: quali risultati servono alla squadra di Inzaghi per vincere il tricolore della 'seconda stella' contro il Milan.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter non riesce a battere il Cagliari e pareggia 2-2 a San Siro con la squadra di Claudio Ranieri. Una piccola pausa nella cavalcata verso lo Scudetto ma ormai manca pochissimo per l'artimetica: i nerazzurri possono vincere il tricolore della ‘seconda stella' in occasione della partita con il Milan di lunedì 22 aprile ma devono per forza battere i cugini. Se in caso di vittoria contro i sardi sarebbe bastato anche un pareggio, questo risultato odierno non permette alla squadra di Simone Inzaghi di avere 2 risultati su 3.

Dopo 12′ la sblocca Marcus Thuram, servito davanti alla porta vuota da Sanchez. Barella trova il raddoppio con un bellissimo pallonetto di testa, ma la rete è annullata per fuorigioco nel suo inserimento in area. Per il Cagliari è pericoloso Luvumbo e Ranieri è insoddisfatto di Jankto, tanto da sostituirlo dopo nemmeno mezz'ora.

Poco dopo l'ora di gioco il Cagliari trova il pareggio con una fiammata improvvisa: palla lunga per la sponda di Luvumbo, che tocca bene dietro e Eldor Shomurodov accorre e scarica il destro in porta.

L'Inter reagisce subito e si riporta in vantaggio: Barella scodella in mezzo, Frattesi gira di testa ma Mina tocca la palla con il braccio molto largo. L'arbitro indica subito il dischetto e Hakan Calhanoglu non sbaglia: il tiro è forte e a fil di palo, Scuffet sfiora ma non può respingere.

La squadra di Ranieri non si demoralizza e con Nicolas Viola trova il pareggio sfruttando una dormita della difesa dell'Inter e battendo Sommer con un tiro forte e preciso. Lapadula tocca la palla con un braccio nell'azione ma per l'arbitro non c'è fallo di mano.

Il tabellino di Inter-Cagliari

RETI: 12′ Thuram, 65′ Shomurodov, 74′ Calhanoglu, 82′ Viola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (64′ Frattesi), Dimarco; Sanchez, Thuram. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Cuadrado, Stankovic, Buchanan, Asllani, Sensi, Klaassen, Sarr. Allenatore: Inzaghi

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Hatzidiakos (87′ Wieteska), Mina, Obert; Di Pardo, Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto (29′ Prati), Luvumbo; Shomurodov. A disposizione: Aresti, Radunovic, Azzi, Dossena, Gaetano, Kingstone. Allenatore: Ranieri

ARBITRO: Fourneau.