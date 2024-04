Zhang pubblica la videochiamata con l’Inter dopo lo Scudetto: Dimarco fa una richiesta esilarante La richiesta esilarante di Federico Dimarco a Steven Zhang in videochiamata durante i festeggiamenti dell’Inter per lo Scudetto conquistato dopo la vittoria sul Milan nel derby: “Dai Steveeeen. Bonuuuus”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

“Dai Steveeeen. Bonuuuus”. La richiesta esilarante di Federico Dimarco a Steven Zhang in videochiamata durante i festeggiamenti dell'Inter per lo Scudetto conquistato dopo la vittoria sul Milan nel derby. L'esterno mancino è comparso in questo video pubblicato dallo stesso presidente dell'Inter sul proprio account Instagram. Dalle immagini si nota Dimarco in primissimo piano in compagnia di Nicolò Barella. Il laterale sinistro dell'Inter all'improvviso, scherzando, fa una richiesta specifica al presidente nerazzurro.

Il famoso "bonus" aggiuntivo per la conquista del tricolore. Il premio che spesso i proprietari dei club stabiliscono per incentivare la squadra a raggiungere un determinato obiettivo. In questo caso però, come sottolineato anche dalla Gazzetta dello Sport, Zhang non avrebbe fissato alcun incentivo economico in più per i calciatori dell'Inter per spingerli alla vittoria della stracittadina. In realtà il bonus-scudetto dovrebbe essere quello stabilito alla firma da ogni calciatore e inserito nei contratti di ognuno di loro.

La somma totale sborsata da Zhang dovrebbe essere pari a tre milioni circa. Chiaramente non divisa in parti uguali per tutti a seconda di quanto stabilito all'interno dei propri contratti. Già in occasione della Supercoppa Italiana vinta in Arabia, i calciatori hanno potuto beneficiare del bonus vittoria per la competizione inseriti nei loro accordi scritti. Dopo il trionfo di Riyadh contro il Napoli, Zhang aveva ridistribuito – come da accordi precedenti – poco meno del 20% degli 8 milioni incassati per la vittoria del titolo pari a 1,5 milioni da dividere.

La provocazione di Dimarco è dunque da considerarsi del tutto ironica anche se non è da escludere che poi alla fine Zhang possa decidere di accontentare i calciatori anche con un'aggiunta economica extra. Ipotesi. Nel frattempo Zhang se la ride vedendo quell'urlo di Dimarco in camera. Per il momento infatti ciò che conta per l'Inter è aver conquistato un titolo solo sfumato due stagioni fa con quella notte storta di Bologna e la papera di Radu, che diedero la possibilità al Milan di approfittare e mettere le mani su quel tricolore.