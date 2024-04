video suggerito

Zhang si tiene l’Inter, c’è l’accordo con il fondo Pimco: 400 milioni di euro in tre anni Steven Zhang si tiene l’Inter grazie all’accordo con il fondo americano Pimco: l’ufficialità arriverà entro tre settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Steven Zhang si tiene l'Inter grazie all'accordo con il fondo americano Pimco: il presidente del club nerazzurro avrebbe chiuso un'intesa con il fondo americano Pimco per un finanziamento da 400 milioni di euro in tre anni. L'ufficialità arriverà entro tre settimane ma l'intesa sarebbe già definita. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

C'erano molti dubbi in merito alla continuità societaria, visto che il 20 maggio c'era la scadenza con il fondo californiano Oaktree a cui l'Inter deve restituire 375 milioni di euro (interessi compresi) per evitare l’escussione delle azioni del club, e si erano diffuse le voci più disparate.

In realtà, come raccontato da più parti, da diverse settimane Steven Zhang stava lavorando su più tavoli per tenersi la società nerazzurra: da una parte c'era la trattativa con Oaktree, il fondo californiano a cui deve restituire quasi 400 milioni; ma allo stesso tempo il presidente dell’Inter aveva aperto un dialogo con un altro partner, ovvero il fondo americano Pimco. per strappare condizioni migliori. Era uscite voci anche su un interessamento da parte del mondo arabo per il club di viale della Liberazione, ma i rumors si sono pian piano sgonfiati.

Zhang ha proseguito il suo lavoro su più tavoli provando a capire quale fosse la soluzione migliore: Oaktree sarebbe stato disposto a rifinanziare con un interesse maggiore del 12% attuale ma con un arco temporale ridotto, ma queste condizioni non sono mai piaciute al presidente dell'Inter.

Con Pimco sarebbe stato trovato un accordo sarà di durata triennale, uguale a quella impostata nel 2021 con Oaktree, e con i 400 milioni in arrivo dal nuovo fondo USA di fatto Zhang liquiderà le pendenze con Oaktree.

In questo modo Steven Zhang si tiene l’Inter alla vigilia di un derby che può valere lo Scudetto e dopo una stagione che vedrà aumentare i ricavi rispetto agli anni scorsi.