Perché i calciatori del Real Madrid festeggiano le grandi vittorie alzando una sedia bianca Quella particolare esultanza sfrenata di Rudiger per il Real Madrid in finale di Champions non poteva passare inosservata. È una sorta di rituale che risale a qualche anno fa e viene spesso ripetuto dai blancos a margine di risultati importanti.

Il Real Madrid è in finale di Champions League dopo aver battuto in rimonta il Bayern Monaco. Gridano allo scandalo i tedeschi, per l'errore grossolano commesso dal guardalinee che ha esautorato il Var nell'azione del possibile 2-2 (ha alzato la bandierina per segnalare un fuorigioco dubbio senza lasciar proseguire l'azione come da regolamento). Al Var, invece, dà un bacio Rudiger che rende grazie alla tecnologia per aver salvato la rete del raddoppio di Joselu avvenuta proprio grazie a un suo assist per l'attaccante.

L'esultanza dell'ex difensore della Roma e del Chelsea è selvaggia: addirittura brandisce una sedia bianca, la solleva e la porta in giro per il campo per festeggiare la grande vittoria dei blancos. È solo un eccesso di euforia oppure c'è dell'altro dietro quel gesto? "L'ho fatta per Alaba – dice ad Alessandro Del Piero che lo intervista nel dopo gara per la CBS -. È un calciatore molto importante per noi. Penso che la sedia dovesse essere alzata di nuovo perché i tifosi lo tirassero su di morale e tutti sono importanti".

Rudiger l'ha fatto in maniera palese, eclatante, in particolare per essersi diretto verso il compagno di squadra attualmente infortunato. Ma non è stato l'unico, né è stata la prima volta che si sono viste in campo scene del genere. Basta riavvolgere il nastro e tornare indietro nel tempo, nemmeno di tanto, per ritrovare una celebrazione di questo tipo: fu messa in scena per la prima volta in occasione del successo ottenuto (anche allora in rimonta) sul Paris Saint-Germain. Un risultato che spianò la strada verso la finale e la conquista di quella edizione della Champions (2021-2022) battendo il Liverpool di Jurgen Klopp grazie alla rete decisiva realizzata da Vinicius.

Quella originale forma di festeggiamento ha fatto capolino ancora in un'altra occasione: alla fine della stagione 2021-2022 fu proprio Alaba a sollevare una sedia bianca, agitandola dinanzi ai compagni di squadra e ai tifosi per scandire il 35° titolo nella Liga dei blancos.

E mercoledì sera Rudiger è come se avesse voluto chiudere un cerchio oltre che rendere onore all'austriaco che, a causa di un grave infortunio, è stato costretto a saltare tutta la stagione in corso. Non ce la farà a giocare nemmeno in finale a Wembley, quando il 1° giugno ci sarà la sfida con il Borussia Dortmund. Gli ha passato lo scanno, in attesa di consegnargli tra le mani l'ennesima Coppa ‘dalle grandi orecchie'.