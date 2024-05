video suggerito

La surreale festa Scudetto dell’Inter mentre Oaktree la sfila a Zhang, Marotta: “Un sabato tremendo” L’Inter vivrà la festa per il suo 20° Scudetto in maniera surreale, visto che nelle prossime ore la società nerazzurro potrebbe passare da Suning a Oaktree. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Inter vivrà la festa per il suo 20° Scudetto in maniera surreale dopo la partita della penultima giornata di campionato contro la Lazio: se in campo le cose per i nerazzurri sono andate bene, fuori si sta per concretizzare un passaggio di proprietà da Suning a Oaktree che nessuno si aspettava fino a pochi giorni fa. Soprattutto per quanto fatto trapelare dalla società meneghina.

Anche l'ad sport dell'Inter, Beppe Marotta, ospite in collegamento al Moby Dick Festival Riviera di Noli per salutare i partecipanti al convegno dal titolo ‘Sport, giovani e valori' ha usato parole molto forti per descrivere la situazione del club nerazzurro: "Ringrazio per l’invito, sono onorato anche se purtroppo ci sono solo virtualmente. Noli è una città che conosco molto bene, avendo una casetta a Varigotti, e mi sarebbe piaciuto essere presente fisicamente. Oggi è una giornata tremenda tra la preparazione della gara di domani e per quello che stiamo vivendo sotto il carattere finanziario. Mi dispiace molto perché avrei avuto piacere ad essere lì”.

Tramonta la trattativa Zhang-Pimco: Oaktree può prendersi l'Inter

Il 20 maggio 2024 è una data importante per l’Inter perché si deciderà se la società andrà avanti con la famiglia Zhang come proprietaria o se finirà nelle mani del fondo Oaktree. Dopo che la trattativa tra Suning e un altro fondo a stelle e strisce, Pimco, è tramontata la situazione si è delineata in maniera diversa rispetto a come raccontata fino a qualche settimana fa.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, ora Oaktree è pronto a prendersi il club dopo il prestito da 275 milioni a Zhang con una cifra di 380 da restituire entro lunedì, compresi gli interessi: nodo della questione degli ultimi giorni che il giornale inglese ha portato alla luce è che "la struttura del prestito concesso a Zhang prevedeva una condivisione dei profitti derivati dalla vendita dell’Inter". Nodo di non poco conto.

La proprietà cinese dei campioni d’Italia non ha dato troppo peso a coloro che hanno manifestato interesse ad acquistare e anche questo sarebbe uno dei motivi dell'ostruzionismo manifestato da Oaktree quando sembrava tutto fatto con Pimco.

Steven Zhang non ha mai preso in seria considerazione l’ipotesi di cessione perché pensava di risolverla con Pimco o in qualche modo con Oaktree ma il fondo americano non vuole più aspettare e vuole escutere il prestito. Nelle scorse ore Zhang ha pubblicato una notache ha creato scompiglio tra i tifosi nerazzurri e fa riferimento "a minacce legali che mettono a rischio l’Inter".

Cosa succede ora all'Inter: due ipotesi

Ora gli scenari sono due: Oaktree escute il pegno, pagando a Zhang la differenza tra il valore delle azioni del club pattuito nel 2021 e oggi; prendendosi l'Inter e diventando proprietaria con effetto immediato; oppure Oaktree ridiscute con Zhang il bond, dandogli ulteriori sei o magari anche dodici mesi per trovare un acquirente senza ulteriori possibilità di proseguire al comando.