video suggerito

Bayern Monaco-Real Madrid finisce 2-2: semifinale di Champions spettacolare, doppietta Vinicius Finisce in parità la semifinale d’andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. Doppietta di Vinicius. L’8 maggio a Madrid si giocherà la gara di ritorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spettacolo puro. Le fasi finali di questa edizione della Champions League stanno regalando partite bellissime. La semifinale d'andata tra Bayern Monaco e Real Madrid è terminata 2-2. Quattro gol che lasciano tutto aperto per la gara di ritorno, in programma a Madrid l'8 maggio. Doppietta di Vinicius, autore del primo e dell'ultimo gol. Sané e Kane i goleador del Bayern.

Il Bayern parte bene, ma segna il Real

É il ‘classico' della Champions League. 20 titoli in campo all'Allianz. Il Bayern Monaco e il Real Madrid hanno fatto la storia e anche quest'anno aggiungono un altro capitolo. La squadra di Ancelotti è favorita, ma mai dare per spacciata una squadra tedesca. Il Bayern parte alla grande e nei primi dieci minuti si procura tre palle gol, Kane prova a sorprendere Lunin addirittura con un tiro da centrocampo, ma la porta dei blancos resta inviolata.

Al 24′ il gol del Real Madrid. Kroos crea, il pallone del centrocampista è favoloso, Kim sbaglia tutto, si apre un varco clamoroso per Vinicius che si infila e insacca, è gol, 1-0 Real. Gol pesantissimo. Il Bayern continua a provarci e nella parte finale del primo tempo ha altre quattro occasioni, due sono importanti. Goretzka sugli sviluppi di un corner colpisce malissimo a un passo dalla porta. Kane invece calcia magistralmente una punizione, fuori di un soffio. All'intervallo è Bayern 0 Real 1.

Il Bayern fa il ribaltone con Sane e Kane

Il Bayern, come nel primo tempo, parte a razzo, ma la prima grande occasione della ripresa ce l'ha il Real. Neuer è superlativo su una potente conclusione di Toni Kroos. Tra il 54′ e il 57′ il Bayern capovolge il risultato. Sané segna un gol favoloso, prende il pallone dal lato destro, avanza, entra in area e con un gran sinistro batte Lunin. Poco dopo Musiala viene abbattuto da Lucas Vasquez. Rigore netto, Kane spiazza il portiere ed è 2-1.

Il pari su rigore di Vinicius

I padroni di casa hanno la chance di chiudere l'andata, Dier si eleva in modo straordinario ma colpisce centralmente, rendendo facile la vita di Lunin. Ancelotti fa i cambi, giusti. Dentro Camavinga, Modric e Brahim Diaz. Il Real si prende il pallino del gioco e il pareggio lo trova all'83' quando Vinicius trasforma un rigore, doppietta per il brasiliano. Penalty per un fallo di Kim su Rodrygo. Nel finale il Real sembra averne di più, ma non sfonda. Il punteggio finale è 2-2. Mercoledì si disputerà l'altra semifinale d'andata: Borussia Dortmund-PSG.