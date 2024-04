video suggerito

Kroos e Vinicius mandano in confusione Kim sul gol del Real Madrid: è bastata una sola mossa Il gesto di Toni Kroos sul gol del vantaggio del Real Madrid sul Bayern. Indica a Vinicius il punto preciso dove gli avrebbe servito l’assist e così il brasiliano con una mossa manda in confusione totale Kim. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

È bastata una mossa al Real Madrid per segnare il gol del vantaggio in casa del Bayern Monaco. Dal primo spiraglio visto e creato dalla squadra di Ancelotti gli spagnoli hanno trovato la via della rete con Vinicius. Il brasiliano, con l'ausilio prezioso di Toni Kroos, è stato in grado di mandare completamente in confusione Kim. L'ex Napoli era in marcatura stretta sull'attaccante del Real Madrid quando Kroos da metà campo aveva palla al piede. Con un gesto preciso il centrocampista tedesco ha fatto solo un passaggio, illuminante, che ha messo Vinicius davanti a Neuer.

Il gesto di Kroos che indica il passaggio a Vinicius.

Nelle immagini mostrate dal replay si vede benissimo come una volta presa palla, Kross sapesse già dove avrebbe messo quel pallone. E così con il dito indica precisamente a Vinicius dove avrebbe indirizzato il proprio passaggio: alle spalle di Kim. Al brasiliano così basta fare una sola mossa, ovvero un contromovimento per ingannare Kim e liberarsi dalla sua marcatura. Il coreano, bruciato in velocità da Vinicius, viene aggirato dall'assist di Kroos e può soltanto rincorrere invano l'attaccante del Real Madrid che mette la palla in rete per il momentaneo vantaggio delle Merengues.

Il momento in cui Vinicius taglia Kim con il contromovimento.

La giocata di Kross e Vinicius nel dettaglio: si intendono in un secondo

I due calciatori di Ancelotti hanno capito subito cosa avrebbero dovuto fare in quel momento e con una sola mossa sono stati in grado di tagliare fuori Kim e l'intera difesa del Bayern. Kroos suggerisce a Vinicius il passaggio e il brasiliano per poterlo ricevere si inventa un contromovimento perfetto che non permette a nessuno degli uomini schierati da Tuchel nella sua retroguardia di poter intervenire. L'errore successivamente, se vogliamo, lo commette anche Kimmich che non chiude la diagonale e non si accorge in anticipo della giocata del Real.

Il momento in cui Vinicius mette la palla in rete.

In un attimo il Real Madrid è riuscito così a sfruttare l'unico grande spazio lasciato libero dal Bayern in quel momento ottimizzando al meglio l'occasione da gol. Di fatto è stata questa la prima e unica grande occasione per andare in rete da parte degli spagnoli che nella prima parte di partita avevano subito molto l'inizio forte del Bayern. La squadra di Tuchel è andata infatti più volte vicina al gol sfiorando il vantaggio dopo una giocata da fantascienza inventata da Kane che avrebbe voluto sorprendere Lunin con un tiro da centrocampo finito di poco fuori.