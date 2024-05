video suggerito

Il rito scaramantico di un tifoso del Real Madrid ha funzionato ancora: chiama la moglie e fanno gol Un tifoso del Real Madrid ha ripetuto lo stesso rito scaramantico che funzionò contro il Manchester City due anni fa. Nel recupero della semifinale di ritorno di Champions contro il Bayern è uscito dallo stadio telefonando alla moglie e Joselu ha fatto gol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Nei minuti finali di Real Madrid-Bayern Monaco un tifoso delle Merengues ha deciso di lasciare in anticipo il Bernabeu per compiere il suo speciale rito scaramantico. Ha tentato il tutto per tutto sperando che la squadra di Ancelotti segnasse e volasse in finale di Champions. Le telecamere di ‘El Chiringuito TV' l'hanno intercettato per caso durante la diretta all'esterno dello stadio. Il cronista dell'emittente chiede all'uomo con chi stesse parlando e lui ha prontamente risposto spiegando cosa stesse facendo:

"Sto parlando con mia moglie, come feci due anni fa prima della rimonta contro il Manchester City – ha spiegato – Sono scaramantico! Sono convinto, ne ora ne segniamo un altro!". E proprio nel momento in cui pronuncia quelle parole ecco arrivare il gol di Joselu – da capire se fosse il primo o il secondo – che evita al Bayern di raggiungere la finale strappata proprio nel recupero dalla squadra di Ancelotti. L'uomo esulta insieme a tutti gli altri tifosi presenti fuori al Bernabeu in quel momento e poi urla in diretta: "Il Real dovrebbe darmi un biglietto per la finale".

Il precedente del Real Madrid in semifinale col City nel 2022

L'uomo ha spiegato come due anni fa, durante l'edizione della Champions 2021/2022, avesse compiuto lo stesso gesto stringendo tra le mani sempre il suo smartphone in chiamata con la moglie dall'altra parte della cornetta. Contro il Manchester City, nella semifinale di ritorno, gli inglesi erano avanti 1-0 al Bernabeu. Un risultato che sommato al 4-3 per la squadra di Guardiola visto all'andata vedeva gli inglesi avanti di 2 gol.

Una finale già in tasca se non fosse che durante i minuti di recupero il Real riuscisse incredibilmente a segnare due gol al 90′ e 91′ con Rodrygo – pareggiando i conti – prima di compiere l'impresa completa ribaltando il risultato grazie al rigore realizzato da Benzema al 95′. Una rete che portò il Real nella finale 2022 contro il Liverpool vinta dalle Merengues 1-0 grazie a Vinicius. Proprio quella notte ebbe inizio il rito scaramantico dell'ormai celebre tifoso del Real il cui video è ormai diventato virale in tutto il mondo.