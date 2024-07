Il nuovo Messi segna un gol pazzesco, i tifosi del Chelsea sono increduli: “Ma chi abbiamo preso?”

video suggerito

I tifosi del Chelsea non credono ai loro occhi dopo aver visto il gol pazzesco che ha messo a segno stanotte Estevao Willian detto ‘Messinho', soprannome che non ha bisogno di tante spiegazioni: evidente il riferimento a Leo Messi, cui il 17enne attaccante viene accostato per la somiglianza nelle movenze e nel tocco del pallone, oltre che per il fatto di essere mancino. I Blues hanno acquistato Willian a maggio dal Palmeiras per una cifra che con i bonus potrebbe arrivare a ben 65 milioni di euro, ma il ragazzo approderà a Londra solo l'1 luglio 2025, quando avrà compiuto 18 anni.

Estevao Willian è il ‘piccolo Messi': gol pazzesco

Il ‘piccolo Messi' – che a dispetto della giovanissima età è saldamente titolare nella squadra paulista – ha messo a segno il gol del pareggio per 2-2 nel match giocato in nottata in casa del Gremio. Un'azione meravigliosa, conclusa con un sinistro al fulmicotone da fuori area che è terminato nel sette, dopo che il nazionale Under 17 del Brasile era partito dalla linea laterale, aveva scambiato con un compagno e dribblato un avversario, prima di far partire il mancino esplosivo e preciso.

Willian è uno dei talenti più in vista del Sudamerica e nelle ultime settimane si è imposto come pezzo importante del Palmeiras allenato da Abel Ferreira: dal 5 maggio ha messo a segno 4 gol e 2 assist con la maglia del ‘Verdao'. E la sua reputazione di potenziale crack è stata amplificata all'ennesima potenza dalla rete realizzata contro il Gremio, che ha permesso alla sua squadra di prendersi un punto in trasferta e confermarsi al secondo posto del Brasileirão alle spalle della capolista Flamengo.

I tifosi del Chelsea impazziscono

La rete di ‘Messinho' è subito dilagata sui social, facendo impazzire i tifosi del Chelsea, che dopo gli ultimi tempi grami sperano finalmente di aver trovato un calciatore di cui innamorarsi. I paragoni tra Willian e Messi sono sempre più vivi e c'è chi non riesce a credere a tanta benedizione. Per una volta, in mezzo alle spese folli e per lo più improduttive dell'era Boehly, i Blues potrebbero aver "fatto jackpot", scrive qualcuno, mentre un altro semplicemente chiede per tutti: "Ma chi abbiamo preso?".