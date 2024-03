Il Chelsea è un vero disastro: ha speso un miliardo sul mercato ma 15 giocatori sono già in vendita I paletti imposti dalla Premier League costringeranno il Chelsea a un nuovo esodo, con tanti giocatori pronti a partire: la situazione a Stamford Bridge è sempre più critica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Neanche questa stagione sembra sorridere al Chelsea: proprio come un anno fa, nonostante le spese folli e il cambio di allenatore in panchina, la squadra è bloccata nella metà della classifica di Premier League con poche prospettive di risalita in questo finale di stagione. In estate tanti giocatori avevano lasciato Stamford Bridge e anche fra qualche mese è atteso lo stesso esodo.

Nonostante la vittoria contro il Newcastle nell'ultimo turno i Blues sono fermi all'undicesimo posto, troppo poco per un progetto che è partito con le ambizioni di puntare immediatamente alla vittoria del titolo. A fare impressione sono state soprattutto le sessioni di mercato realizzate dall'arrivo di Todd Boehly: da quando si è insediato nel club il proprietario ha investito oltre un miliardo di euro per mettere in piedi la sua squadra, fatta e disfatta nel giro di tre sessioni di mercato.

L'acquisto più costoso di tutti resta quello di Enzo Fernandez, pagato oltre 120 milioni di euro, seguito da Moisés Caicedo con 116 milioni di euro e Wesley Fofana che si ferma a 80 milioni di euro. La lista di giocatori pagati a peso d'oro è lunghissima e comprende tanti grandi nomi, ma non tutti hanno lasciato una buona impronta sul Chelsea.

Cosa succederà nella prossima finestra di mercato? Secondo le notizie che arrivano dall'Inghilterra gli inglesi saluteranno 15 giocatori in totale, praticamente metà della rosa a disposizione di Mauricio Pochettino. Le regole di sostenibilità della Premier League non consentono al club di sforare i paletti prefissati e dunque cedere quanto più possibile resta l'unica strada.

Sulla lista dei partenti ci sono pilastri come Thiago Silva e Sterling, giocatori più giovani come Chukwuemeka e Lewis Hall, ma anche profili come Romelu Lukaku che attualmente è in prestito alla Roma e difficilmente tornerà alla casa base in via definitiva.