video suggerito

Il campo di calcio peggiore al mondo è un vero disastro: calciatori inghiottiti dall’erba In torneo che precede la Coppa del Perù le due squadre, Cebollitas ed Empresa Comunal de Macari, si affrontano su un prato irregolare e invaso dai cespugli. Sembra impossibile disputare una partita, invece si gioca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si può mai giocare a calcio su un campo che ha un prato ridotta a piccola boscaglia? In Perù è successo. Le condizioni disastrose del prato dello stadio sono assurde per come è conciato, nonostante le struttura sia una di quelle designate per ospitare partite della Coppa nazionale. Basta dare un'occhiata al video divenuto virale per lo stato del terreno quasi interamente coperto dalla folta vegetazione che lo ha trasformato in un appezzamento da pascolo. Eppure, in quel rettangolo verde scandaloso si è disputata ugualmente una partita.

Protagoniste del match sono state il Cebollitas e l'Empresa Comunal de Macari: si sono affrontate in un incontro della Macari Football District League che equivale a una sorta di torneo di preparazione alla competizione nazionale (la Copa Perù). Come abbia fatto l'arbitro a rendere possibile il fischio d'inizio e, più ancora, com'è possibile che le due squadre abbiano deciso di affrontarsi lo stesso è un mistero. Ma lo hanno fatto, dando vita a una gara che sembra uscita da un gag virata seppia: pellicola muta che scorre restituendo immagini improbabili, sottofondo musicale delizioso per accompagnare quelle scene che arrivano da un altro mondo.

Se la sequenza che arriva dalla città andina desta stupore e lascia con gli occhi sgranati, per i media locali quel tipo di situazione è molto normale prima dell'inizio della competizione nazionale, in occasione della quale ci sarà sicuramente (?!) una maggiore cura del terreno di gioco. Ecco perché la sfida si è disputata nonostante tutto suggerisse che lì sopra, al massimo, si potesse fare un comodo pic-nic tra margherite fiorite e profumo di erba fresca.

Come hanno fatto i giocatori a controllare il pallone? È stato uno dei problemi secondari… il primo è stato riuscire a restare in piedi, tenere la giusta coordinazione evitando di mettere un piede in fallo e farsi del male. La breve clip mostra come i cespugli di erba siano talmente alti e rigogliosi da inghiottire i calciatori fino ai polpacci. In altre ancora, addirittura, la vegetazione arriva quasi fino all'altezza dei fianchi.

Grottesco tutto il resto: a cominciare dall'impossibilità di compiere il più semplice dei passaggi oppure effettuare il più comune dei tiri rasoterra… la palla scompare nell'erba. Iconica la forza di volontà e la passione che profondono i protagonisti di quell'incontro, che sembra tratto da una prova di Giochi senza Frontiere: continuano a giocare, come se nulla fosse.

Il torneo nel Paese sudamericano si gioca su tutto il territorio nazionale, con divisioni per regione, ed è ripartito in fasi distrettuali, provinciali, dipartimentali e nazionali. Non vi partecipano formazioni delle prime due divisioni del Perù, ma viene considerato di grande valore poiché garantisce due posti per la seconda divisione. Il campione e il secondo classificato della fase nazionale si qualificano e sono a un passo dal calcio peruviano che conta.