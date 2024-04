video suggerito

La difesa del Manchester United è una barzelletta: atteggiamento inspiegabile sul gol preso al 100′ Sopra di 3-2, il Manchester United è stato travolto dalla tripletta di Palmer che con due gol in pieno recupero ha regalato la vittoria al Chelsea: l'ultimo gol segnato dall'inglese è arrivato in modo surreale.

A cura di Ada Cotugno

Non c'è beffa più grande di una sconfitta arrivata al decimo minuto di recupero, ma il Manchester United ha superato ogni aspettativa: nel big match contro il Chelsea, uno dei più pazzi di questa Premier League, i Red Devils sono caduti per 4-3 subendo un gol al decimo minuto di recupero, in un'azione che ha lasciato tutti a bocca aperta. A decidere la partita è stata la rete di cole Palmer, lasciato completamente solo dalla difesa avversaria che si è comportata nel modo più bizzarro possibile.

L'azione del quarto gol dei londinesi è assurda, perché attorno all'attaccante inglese si è creata una voragine che gli ha permesso senza tanti sforzi di mettere la firma sulla vittoria della sua squadra: tutto il Manchester United è rimasto fermo arroccato in area, puntando il dito verso di lui ma senza muovere un passo per marcarlo o chiudergli gli spazi proprio nel momento più cruciale di tutti. L'immagine è diventata virale su tutti i social, con i tifosi delle altre squadre che si sono presi gioco della difesa in maglia rossa.

E pensare che i ragazzi di Ten Hag erano riusciti con molta fatica a portarsi in vantaggio durante il secondo tempo dopo aver subito due gol nei primi 20 minuti di gioco, in una sfida ad alta intensità e giocata con ben poca razionalità. Ma il 3-2 a firma di Garanacho è stata solo una piccola illusione, visto che nell'eterno recupero ci ha pensato Palmer in pochissimi minuti a ribaltare ogni cosa.

Al nono minuto di recupero ha pareggiato su un calcio di rigore con grande freddezza e pochi istanti più tardi ha inflitto la sconfitta allo United con un gol a dir poco assurdo per il modo in cui è arrivato. Nessuno ha pensato di chiudergli lo spazio, di impedirgli di calciare verso la porta per difendere almeno il 3-3: tutti sono rimasti fermi, puntando il dito verso di lui come per indicare il pericolo imminente, ma non c'è stato un giocatore in grado di prendere l'iniziativa per fare qualcosa.

La vittoria ha rilanciato ancora una volta Palmer, forse il migliore acquisto del Chelsea nell'ultima stagione per impatto e rendimento complessivo, anche se i tre punti non hanno aiutato molto la squadra che resta al decimo posto in classifica.