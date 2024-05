Bonolis risponde sul mercato dell’Inter con un sorriso amaro: “Mi hanno chiesto un prestito”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il mondo Inter è in festa, è il giorno del 20° scudetto per il popolo nerazzurro che ha potuto esultare insieme ai giocatori, dirigenti e staff in un San Siro sold out nel post gara contro la Lazio, conclusasi con un pareggio indolore. Poi l'esplosione e il tripudio con il classico "pasillo" degli uomini di Inzaghi, conclusosi con lo stesso tecnico. Tra i tanti personaggi presenti sul manto erboso, anche un raggiante Paolo Bonolis, tifoso VIP che ai microfoni di DAZN non ha lesinato la sua proverbiale puntente ironia.

Le vicissitudini societarie sono rimaste in sottofondo, nessuno ne ha voluto parlare, nessuno le ha volute ricordare, nessuno le ha sentite nel momento della gioia. Anche la tifoseria non si è lasciata distrarre da quanto potrà accadere dal prossimo lunedì, con il possibile passaggio di proprietà da Zhang e la famiglia Suning al Fondo americano di Oaktree. Sugli spalti di San Siro sono apparse alcune bandiere cinesi e soprattutto uno striscione, "Grazie Steven" a corollario di tutto. Poi il pensiero alla festa, dove però il sottofondo esterno è ritornato con Bonolis ai microfoni di DAZN.

Il presentatore noto tifoso interista non si è tirato indietro alle domande di rito poste in un momento di giubilo, elargendo elogi a tutti i protagonisti di questa gloriosa cavalcata verso la second stella: "Dobbiamo ricordare che dietro ai calciatori ci sono sempre dei ragazzi che hanno un carico di responsabilità enorme già a giovanissima età. Quando non giocano bene ci si lamenta" ha spiegato Bonolis "ma dietro c'è una vita che li precede, fatta di gestione di affetti, famiglia, figli e non è sempre una cosa facile. E malgrado tutto restano dei fior di professionisti".

Poi, però, la domanda "scottante" sul delicato momento interista, legata al prossimo mercato che dovrà rinforzare la squadra ma che dovrà fare anche i conti con la situazione dirigenziale e di proprietà al momento nebulosa: "Se dovessi prendere un giocatore prenderei un attaccante" ha subito detto Bonolis che poi ha sferzato sarcasticamente la risposta su che tipo di calciomercato sarà. "Quindi stai facendo il mercato con Marotta e Ausilio", la sibillina domanda. "Non lo so, so solo che mi hanno chiesto un prestito…". Ironia allo stato puro, ma che mal nasconde una palpabile amarezza su un futuro oggi assolutamente indecifrabile.