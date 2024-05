video suggerito

Lilian Thuram gioisce con Marcus alla festa scudetto poi gli rifila un ceffone per un coro di troppo Fuoriprogramma particolare durante la festa Scudetto a San Siro per la seconda stella dell’Inter con protagonista Lilian Thuram. L’ex difensore di Francia e Juventus, in tenuta nerazzurra, ha festeggiato il trionfo del figlio Marcus, poi si è lasciato andare davanti ad un coro contro il suo passato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Una festa infinita a San Siro iniziata dal derby vinto con il Milan che ha consegnato il 20° scudetto matematico alla Milano nerazzurra e continuata nelle settimane successive fino a domenica 19 maggio, il giorno dell'ultima partita interna stagionale, contro la Lazio, conclusasi con un pareggio e un immensa gioia collettiva tra pubblico, giocatori, dirigenti, staff e l'intero universo interista. Alla quale hanno partecipato ospiti importanti e tifosi VIP tra cui è spiccata una presenza particolare, quella di Lilian Thuram, il papà di Marcus.

Non è passato di certo inosservata la presenza dell'ex difensore francese della nazionale transalpina e in Italia legato ai colori della Juventus dove ha giocato e vinto tutto. La storica rivale dell'Inter che però per una sera è stata sepolta di fronte alla felicità di vedere il proprio figlio festeggiare il suo primo titolo nazionale. Così, Lilian Thuram ha catalizzato in diversi momenti l'attenzione generale e non solo perché riconosciuto campione di sportività sia quando era in campo sia dopo.

A San Siro per l'occasione si è presentato in tenuta perfetta nerazzurra, indossando i colori "odiati" dal mondo bianconero che lo ha sempre considerato un idolo indiscusso. Un "obbligo" di un padre per amore del figlio, in questo caso uno dei protagonisti assoluti della vittoria interista, Marcus. Al suo primo anno in Italia, appena arrivato la scorsa estate, l'attaccante francese si è subito distinto, con una stagione a dir poco strepitosa in cui ha contribuito in modo determinante formando una coppia gol con Lautaro di caratura internazionale.

Un Lilian Thuram che a fine partita ha raggiunto Marcus raggiante e felice con la Coppa di campione d'Italia stretta in mano. Un abbraccio, tanti complimenti tra sorrisi ed emozioni incontenibili. Il tutto andato in diretta a San Siro sui maxischermi dello stadio per il tripudio generale, tra cori e inni a celebrazione del trionfo della seconda stella. Da perfetto nerazzurro, malgrado il suo passato juventino, dimenticato per qualche istante e per un istante ritornato a galla.

L'occasione l'ha fornita lo stesso Marcus che non ha resistito a partecipare ad uno dei cori della curva cantato a squarciagola ma che Lilian non ha gradito del tutto. Così, di fronte al "chi non salta è juventino" e vedendo Marcus bellamente zampettare sul prato di San Siro in unisono con i tifosi, Lilian non ha resistito: uno scappellotto verso il proprio figlio, che ne ha evitati altri scappando via. Un gesto immortalato da fotografi e telecamere, spontaneo da parte di Lilian che, malgrado la maglietta nerazzurra indossata e la gioia per il successo interista del figlio, ha dato sfogo al suo DNA precedente, tinto di bianco e nero.