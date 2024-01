Supercoppa Italiana 2024, cosa succede in caso di pareggio: il regolamento Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio sono le due semifinali della Supercoppa Italiana 2024 che si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita). Cosa succede con il nuovo format in caso di pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Supercoppa italiana 2024 si giocherà con una nuova formula che prevede due semifinali e una finale: la prima partita sarà Napoli–Fiorentina (oggi, 18 gennaio, ore 20 italiane) mentre domani andrà in scena Inter-Lazio (domani, venerdì 19 gennaio, ore 20 italiane).

A sfidarsi, infatti, non sono più solo le vincitrici dello scudetto (i partenopei) e della Coppa Italia (i nerazzurri) ma anche l'altra finalista del trofeo tricolore (la Viola) e la formazione che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto (il club bianco-celeste). Teatro dei match sarà l'Al-Awwal Park Stadium di Riyad (in Arabia Saudita) che ospiterà anche la finalissima in programma il 22 gennaio sempre allo stesso orario (le 20 italiane).

Cosa accadrà in caso di pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari? Non verranno disputati tempi supplementari ma si passerà direttamente ai tiri dal dischetto per decidere eventuale finalista e vincitrice del trofeo. Lo ha spiegato la Lega Serie A in una nota ufficiale che risale a fine dicembre scorso, con la pubblicazione del calendario e del regolamento della competizione.

Leggi anche Perché la Supercoppa Italiana 2024 si gioca in Arabia Saudita?

La Competizione – si legge nel comunicato sulla Supercoppa Italiana 2024 – prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal ‘Regolamento del Giuoco del Calcio' al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari).

La formula della Supercoppa Italiana 2024, oltre a contenere nuove disposizioni sui calciatori diffidati/squalificati, non è definitiva. In che senso? C'è la possibilità di tornare alla struttura tradizionale (ovvero, finale in gara unica) a partire dalla stagione 2024-2025 tenendo conto delle esigenze e della scansione degli eventi del calendario internazionale all'interno del quale saranno compresi sia la nuova edizione della Champions League sia quella del Mondiale per Club.