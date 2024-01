Dove si gioca la finale della Supercoppa Italiana 2024: lo stadio della partita La finale della Supercoppa Italiana 2024 si giocherà allo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad: storia, caratteristiche e capienza dell’impianto della capitale dell’Arabia Saudita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La finale della Supercoppa Italiana 2024, che vedrà di fronte Inter e Napoli, si giocherà allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad, in Arabia Saudita. L'impianto è conosciuto come Al-Awwal Park per ragioni di sponsorizzazione e ospita le partite interne dell'Al-Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo e Brozovic.

Lo stadio è stato costruito nella parte occidentale di Riad nella primavera del 2011 ed è stato inaugurato nel maggio 2015. La progettazione e la costruzione furono della Hashem Contracting Company, che impiegò un budget di 57 milioni di dollari (215 milioni di rial) per edificare un impianto secondo le specifiche e le norme FIFA per le partite internazionali.

L'impianto è coperta da una struttura metallica e può apparire dorato o marrone a seconda della luce solare: il lato ovest differisce dall'edificio principale per un diverso rivestimento esterno. Ha una fan-zone adatta alle famiglie e con aree di intrattenimento per tutte le età.

L'impianto di Riad ha una capienza di 25000 spettatori e all'interno della struttura ci sono 88 posti VIP, 2000 posti business, 42 posti di tribuna stampa e 76 posti riservati alle persone con disabilità.

Nel 2020 lo stadio ha subito un'operazione di rebranding diventando ‘Mrsool Park', in seguito alla firma di un accordo con una delle più grandi piattaforme di consegna del paese come Mrsool. Nell'aprile 2023 l'impianto è stato ribattezzato Al-Awwal Park dopo che la Saudi Awwal Bank ha firmato una sponsorizzazione da 15 milioni di dollari per i prossimi tre anni.

Il 22 dicembre 2019 lo stadio di Riad ha ospitato la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio, che venne vinta dai biancocelesti con il risultato di 3-1 grazie ai gol di Luis Alberto, Lulic e Cataldi che resero vana la rete di Dybala per i bianconeri. Un altro evento che si è giocato stadio dell'Università Re Sa'ud è stata la Maradona Cup nel 2021, un'amichevole tra Boca Juniors e Barcellona in memoria di Diego Armando Maradona.

L'ultima grande manifestazione che si è tenuta in questo impianto è stata la Final Four della Supercoppa di Spagna, che ha visto il Real Madrid strapazzare il Barcellona con un netto 4-1.

Poche settimane prima c'era stato il caso della Supercoppa di Turchia, con il Galatasaray e Fenerbahce che non si sono presentate allo stadio di Riad dopo che le autorità dell'Arabia Saudita avevano imposto delle richieste ai due club, che non sono state accettate: nonostante gli accordi iniziali fossero diversi sono stati vietati gli striscioni per Ataturk (fondatore e primo Presidente della Repubblica turca) e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. Questo ha portato un vero e proprio caso diplomatico tra la Turchia e l'Arabia Saudita, che arriva da molto più lontano.