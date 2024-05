video suggerito

Quando si gioca la finale di Europa League 2024, data e stadio della partita Le squadre che usciranno vincitrici da Bayer Leverkusen-Roma e Atalanta-Marsiglia si affronteranno nella finale di Europa League 2023-2024 in programma a Dublino, mercoledì 22 maggio.

A cura di Alessio Morra

L'Europa League per oltre un decennio è stato terreno di conquista per le squadre di Serie A, ma nel ventunesimo secondo l'Italia non è mai riuscita a conquistare questo trofeo. La Roma ci è andata vicinissima nel 2023, quando venne sconfitta ai rigori dal Siviglia, in una partita con un arbitraggio discutibile. I giallorossi stasera sono in campo a Leverkusen contro il Bayer nella semifinale di ritorno e cercano la grande impresa, mentre l'Atalanta dopo l'1-1 di Marsiglia vuole e deve vincere per raggiungere la prima semifinale europea della sua storia.

Roma e Atalanta sognano la finale di Europa League

La squadra guidata da De Rossi nella sfida dell'Olimpico, giocata la scorsa settimana, è stata sconfitta per 2-0 dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, unica squadra a non aver mai perso in tutta la stagione. Lukaku e compagni sono chiamati a un'autentica impresa, ci credono, vogliono provare a ribaltare il risultato dell'andata e proveranno a sfruttare magari pure la legge dei grandi numeri.

Sempre alle ore 21 a Bergamo invece l'Atalanta ospiterà il Marsiglia, che nella gara di andata ha ottenuto un pareggio per 1-1. Con il nuovo regolamento, che non dà più quell'eccessivo peso dei gol segnati fuori casa, un pareggio all'andata rende di fatto secca la partita di ritorno: quindi chi vince passa e vola in finale.

A Dublino si giocherà la finale di Europa League

L'ultimo atto dell'Europa League si disputerà mercoledì 22 maggio, con calcio d'inizio alle ore 20:45, e si disputerà all'Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Lì si è già tenuta una finale di Europa League, quella del 2011 quando la finale fu tutta portoghese (il Porto vinse 1-0 sul Braga).

L'impianto contiene 51 mila spettatori ed è la casa delle nazionali di calcio e soprattutto di rugby dell'Irlanda. E nell'Aviva Stadium il 22 maggio una squadra solleverà il trofeo, chi vincerà l'Europa League avrà il diritto, anche, a disputare la finale della Supercoppa Europea.