video suggerito

Dove si gioca Inter-Urawa Reds, lo stadio della partita al Mondiale per Club L’Inter torna in campo stasera, sabato 21 giugno, al Mondiale per Club 2025 con la seconda partita della fase a gironi. Lo stadio della partita dei nerazzurri che può ospitare quasi 70mila persone. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter torna in campo stasera, sabato 21 giugno, al Mondiale per Club 2025 con la seconda partita della fase a gironi. Dopo il pareggio 1-1 contro i messicani dei Monterrey i nerazzurri dovranno centrare i tre punti utili al passaggio del turno affrontando gli Urawa Red Diamonds i quali hanno perso all'esordio contro il River Plate per 3-1. Contro la squadra giapponese i ragazzi di Chivu si giocano chance importanti per passare il turno prima dell'ultima sfida del girone E contro gli argentini del River. La sfida si disputerà alle ore 12 locali per l'Italia sono invece le 21, in prima serata.

La partita si giocherà al Lumen Field di Seattle, un impianto dalla capienza importante per uno stadio che ospiterà ben 6 partite in questo Mondiale per Club. Ci si attende una buona cornice di pubblico considerando la capienza di 68.740 posti a sedere. Si tratta di uno stadio famoso per la sua atmosfera noto anche per i tanti concerti musicali che vengono svolti, ma non solo. Oltre al calcio infatti anche compagini di altri sport professionistici utilizzano l'impianto per le loro partite casalinghe. Da capire se il numero di spettatori in questo caso sarà alto o meno.

Una parte di stadio del Lumen Field.

Lo stadio dove si giocherà la partita tra Inter e Urawa

Al Lumen Field di Seattle gioca solitamente squadra dei Seattle Seahawks della NFL, i Seattle Sounders FC della Major League Soccer e ha ospitato i Washington Huskies della NCAA fino al 2013, quando il loro stadio non fu completamente ristrutturato. Fino a questo momento l'affluenza agli stadi al Mondiale per Club non è stata poi così elevata ma per la sfida dell'Inter l'organizzazione spera che ci possa essere una cornice di pubblico degna di nota per la squadra finalista dell'ultima Champions League poi persa contro il PSG.

Appuntamento dunque a Seattle al Lumen Field per assistere alla seconda uscita ufficiale della squadra di Chivu pronto a prendersi la prima gioia sulla panchina nerazzurro. Il pubblico sarà importante in uno stadio che ha fatto registrare il record di spettatori lo scorso 12 novembre 2007 nella partita contro i San Francisco 49ers, a cui assistettero 68.331 persone. L'Inter chiuderà poi la fase a gironi con la sfida contro il River Plate che in questo momento domina il girone E con tre punti in classifica.