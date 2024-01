Finale Supercoppa Italiana Napoli-Inter, dove vederla in TV e streaming: quando si gioca la partita Napoli-Inter è la finale della Supercoppa Italiana. A Riyad la partita si disputerà lunedì 22 gennaio. Calcio d’inizio alle ore 20. Diretta TV in chiaro su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lunedì 22 gennaio a Riyad Napoli e Inter si affronteranno nella finale della Supercoppa Italiana 2024. L'incontro si disputa in gara secca, ciò che significa che al termine dell'incontro dovrà esserci un vincitore. In caso di parità al 90′ si andrà direttamente ai calci di rigore. Il Napoli nella prima semifinale ha battuto 3-0 la Fiorentina, nella seconda con lo stesso punteggio l'Inter ha estromesso dal torneo la Lazio. L'incontro si disputerà alle ore 20 e si potrà seguire in diretta TV su Canale 5.

La Supercoppa Italiana con il nuovo format alla fine avrà una finale tradizionale. Perché in Arabia Saudita si contenderanno il titolo chi ha vinto l'ultimo Scudetto e chi ha conquistato l'ultima Coppa Italia. L'Inter pare abbastanza favorita. In campionato ci sono ben venti punti di differenza tra le due squadre, con il Napoli che è stato sconfitto 3-0 in casa nel confronto in Serie A dello scorso 3 dicembre.

Ma la gara secca è di per sé imprevedibile. Il Napoli vivrà la quinta finale di Supercoppa della sua storia, il bilancio è pari: due vinte (1990, 2014) e due perse (2012, 2020). L'Inter invece disputerà la dodicesima finale, 7 vinte e 4 perse. Davanti c'è solo la Juventus con più trofei (9). I nerazzurri con Simone Inzaghi in panchina si sono aggiudicati il titolo nel 2022 e nel 2023. Inzaghi ha vinto la Supercoppa da allenatore due volte con la Lazio e se piazzerà il pokerissimo diventerà il tecnico con più successi in questa manifestazione.

Partita: Napoli-Inter

Quando si gioca: lunedì 22 gennaio 2024

A che ora: 20:00

Dove si gioca: ?, Riyad

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Supercoppa Italiana 2024, Finale

Dove vedere la Finale Supercoppa 2024 Napoli-Inter in diretta TV in chiaro

La finale della Supercoppa Italiana tra il Napoli e l'Inter si disputerà lunedì 22 gennaio e prenderà il via alle ore 20. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro da Canale 5, che detiene i diritti di questa competizione.

Napoli-Inter, dove vederla in streaming

In streaming la finale di Riyad si potrà seguire sempre rigorosamente in chiaro. Per farlo basterà collegarsi su Mediaset Infinity. La telecronaca della finale di Supercoppa sarà di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Le probabili formazioni ufficiali di Napoli-Inter finale Supercoppa Italiana 2024

Mazzarri dovrebbe riproporre la difesa a tre. Ma il tecnico ha diversi dubbi. Mazzocchi, Mario Rui e Cajuste sono usciti malconci dalla semifinale. Sicuro in avanti il Cholito. Inter con i titolarissimi. Inzaghi vuole vincere per la terza volta di fila la Supercoppa e non cambia nessuno.

Napoli (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi