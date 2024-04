video suggerito

Empoli-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Empoli-Napoli si gioca oggi alle 18. La partita sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Nicola e Calzona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Empoli ospita il Napoli nell'anticipo della 33ª giornata di Serie A. La partita si gioca oggi alle 18, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn. All'andata la sfida tra toscani e azzurri costò la panchina a Rudi Garcia: la sconfitta (0-1) al Maradona sancì l'esonero del tecnico francese, già sfiduciato pubblicamente dal presidente, De Laurentiis. Adesso il match riveste un valore particolare per la necessità da parte di entrambe le squadre di conquistare punti preziosi per la classifica.

La squadra di Calzona, reduce dal pareggio interno col Frosinone, non è ancora fuori dalla corsa a un posto per la Champions e solo vincendo al Castellani può sperare in un aggancio in extremis, forte anche della possibilità che nella prossima stagione l'Italia abbia un posto (forse anche due) in più nella massima competizione continentale per club. Non può permettersi passi falsi la formazione di Nicola, quartultima e con un vantaggio ridotto (+1) sulla zona retrocessione.

Quanto alle formazioni, a Empoli si presenta un Napoli fortemente rimaneggiato in difesa (per le assenze di Mario Rui e Rrhamani, squalificati, e Olivera infortunato) e con Kvaratskhelia che in settimana ha sofferto per una gastroenterite.

Partita: Empoli-Napoli

Orario: 18:00

Data: sabato 20 aprile 2024

Dove: stadio Castellani, Empoli

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn

Diretta Streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 33ª giornata

Empoli-Napoli, dove vederla in diretta tv

Empoli-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati su Dazn. Sarà visibile sul piccolo schermo sfruttando la app su smartv tv oppure adattare la televisione utilizzando dispositivi quali console Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, TimVision Box. Gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio, invece, potranno assistere all'incontro sul canale 214 (Zona Dazn). La telecronaca sarà condotta da Alberto Santi con Fabio Bazzani che si occuperà del commento tecnico.

Empoli-Napoli dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Empoli-Napoli sarà visibile solo su Dazn. La si potrà vedere online accedendo alla piattaforma (sempre se abbonati) attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito. Non è prevista diretta streaming su Sky Go oppure su NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Empoli-Napoli

Nicola non ha problemi particolari di formazione, con Cerri che dovrebbe partire titolare in attacco. Tra le fila dei toscani gli ex Bereszynski e Luperto. Napoli costretto a cambiare in difesa per le assenze di Rrhamani, Mario Rui e Olivera. Juan Jesus e Ositgard saranno i centrali, Mazzocchi dirottato a sinistra. Il tridente, salvo cambi dell'ultima ora, sarà Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.