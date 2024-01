Napoli-Inter, news e formazioni finale di Supercoppa Italiana: Mazzarri con la difesa a 3, Inzaghi senza Bastoni

La diretta di Napoli-Inter oggi in finale di Supercoppa Italiana. L'Inter di Simone Inzaghi, campione in carica, sfida la formazione di Mazzarri per il titolo. Si gioca alle ore 20:00 all' Al-Awwal Park Stadium di Riad, diretta TV in chiaro su Canale 5 e streaming gratis su Mediaset Infinity. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si andrà ai calci di rigori. Le probabili formazioni di Napoli-Inter: Mazzarri conferma la difesa a 3, a centrocampo gioca Mazzocchi e non ci sarà Mario Rui a sinistra. In panchina Ngonge. Bastoni è ko, Inzaghi rilancia de Vrij. La vincente si aggiudica un montepremi di 8 milioni. Su Fanpage.it la cronaca in diretta e il risultato.

0

5 min fa 18:46 Napoli-Inter, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa Italiana: Inzaghi senza Bastoni, Mazzarri con Zerbin dal 1' Il Napoli conferma l'assetto visto contro la Fiorentina e manda in panchina gli ultimi arrivati Ngonge e Traoré. Fuori Mario Rui, al suo posto Zerbin. Politano e Kvaratskhelia a supporto di Simeone in attacco. L'unica novità per l'Inter è quella annunciata alla vigilia: Alessandro Bastoni, affaticato, si accomoda in panchina. Al suo posto c'è Francesco Acerbi, che scivola in posizione di braccetto, lasciando spazio a De Vrij al centro del terzetto difensivo completato da Pavard. NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore: Mazzarri. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A cura di Vito Lamorte 6 min fa 18:45 Cosa succede in caso di parità nella finale di Supercoppa Italiana In caso di risultato di parità al termine dei canonici 90 minuti regolamentari, la partita tra Napoli e Inter naturalmente proseguirà. Perché stasera il trofeo va assegnato. Ma non si andrebbe ai supplementari, bensì direttamente ai calci di rigore, che diventeranno determinanti per la finale della Supercoppa. A cura di Alessio Morra 11 min fa 18:40 Mazzarri perde Mario Rui alla vigilia del match, la soluzione adottata sorprende tutti Mario Rui non ce la fa. Un problema al piede ferma il terzino sinistro del Napoli nell'immediata vigilia della sfida di Supercoppa contro l'Inter. Ne parla Sky Sport che dà le ultime news in tempo reale sulle formazioni. Chi gioca al suo posto? Mazzarri sembra deciso a dare fiducia ad Alessio Zerbin e non a Mazzocchi schierando Di Lorenzo alto e prevedendo l'inserimento di un altro difensore. A cura di Maurizio De Santis 20 min fa 18:30 A che ora si gioca Napoli-Inter stasera in Supercoppa Italiana: l'orario Si avvicina sempre di più la finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20 italiane (le 22 di Riyad). Un orario anomalo per il calcio italiano. Ma i tifosi delle due squadre sanno di doversi collegare poco prima delle 20 su Canale 5 per seguire la finale. A cura di Alessio Morra 36 min fa 18:15 L'Inter ha liquidato la Lazio nella seconda semifinale Senza storia anche la seconda semifinale con l'Inter che ha piegato la Lazio con un sonoro 3-0. Gol di Thuram, Calhanoglu su rigore e di Frattesi. Per l'Inter è la dodicesima finale in assoluta, la terza di fila. A cura di Alessio Morra 51 min fa 18:00 Supercoppa, le probabili formazioni di Napoli-Inter: le scelte di Mazzarri e Inzaghi Mazzarri riconferma la tanto amata difesa a 3, rispolverata contro la Fiorentina in semifinale. Mazzocchi giocherà a metà campo. Simeone in attacco. Titolarissimi per l'Inter, con un'eccezione, però. Perché mancherà l'infortunato Bastoni, sostituito da de Vrij, che formerà il terzetto con Acerbi e Pavard. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 17:45 In semifinale il Napoli ha eliminato la Fiorentina Nella prima delle due semifinali il Napoli ha sconfitto 3-0 la Fiorentina. Nel primo tempo gol di Simeone e rigore fallito da Ikone. Nel finale doppietta di Zerbin e finale numero cinque per il Napoli. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 17:30 Finale Supercoppa Italia, oggi Napoli-Inter: ultime news sulle formazioni e dove vederla La finale della Supercoppa Italiana si disputerà stasera a Riyad. A contenderla il Napoli, campione d'Italia, e l'Inter, vincitrice dell'ultima Coppa Italia. Una finale inedita per questa manifestazione che i partenopei hanno vinto in due occasioni e che è stata invece conquistata ben sette volte dai nerazzurri, a caccia del terzo titolo consecutivo. La partita inizierà alle ore 20 e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Canale 5. Mazzarri conferma la difesa a tre e schiera ancora Mazzocchi a metà campo. Mentre Inzaghi ha perso Bastoni, che sarà sostituito da de Vrij. A cura di Alessio Morra