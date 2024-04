video suggerito

Inter-Cagliari dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Inter-Cagliari è il match valido per la 32esima giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Ranieri si giocherà oggi, domenica 14 aprile alle ore 20:45 allo stadio Meazza. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Inter-Cagliari è il match valido per la 32esima giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Simone Inzaghi e quella di Claudio Ranieri si giocherà oggi, domenica 14 aprile alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano. I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo aver battuto in extremis l'Udinese nell'ultimo turno di campionato grazie al gol di Frattesi realizzato allo scadere che ha completato la rimonta interista dopo l'iniziale vantaggio di Samardzic e il rigore di Calhanoglu.

Anche i sardi sono in un buon momento accumulando punti salvezza importanti, specie dopo la vittoria casalinga alla Domus Arena contro l'Atalanta di Gasperini: anche in questo caso in rimonta dopo l'iniziale vantaggio di Scamacca. Per l'Inter la possibilità di avvicinarsi ulteriormente a uno Scudetto che sembra essere ormai realtà. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Inter-Cagliari

Orario: 20:45

Data: domenica 14 aprile 2024

Dove: stadio stadio Meazza, Milano

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 32a giornata

Dove vedere Inter-Cagliari in diretta TV

Inter-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per farlo sarà necessario per tutti gli abbonati scaricare l'app sulla propria smart tv e collegarsi alla finestra dedicata all'evento. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Inter-Cagliari, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Inter e Cagliari sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. In questo caso sarà necessario scaricare l'app sui propri dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegamento direttamente al sito tramite pc. Anche in questo caso è necessario essere in possesso di un abbonamento.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

I nerazzurri devono far fronte alle squalifiche di due titolari come Pavard e Lautaro, diffidati e ammoniti a Udine. Per sostituirli, il tecnico dovrebbe affidarsi a Sanchez al posto dell'argentino al fianco di Thuram e di Bisseck per il francese. Per il resto, Bastoni è già tornato a disposizione e dovrebbe riprendersi il posto da titolare. Dimarco e Darmian inizialmente sugli esterni con Mkhitaryan in mediana insieme a Barella e Calhanoglu.

Nel Cagliari invece sono squalificati Deiola e Nandez mentre sono ancora indisponibili Mancosu, Pavoletti e Petagna. E così Ranieri potrebbe lanciare la coppia Luvumbo-Oristanio con Lapadula pronto a subentrare. Gaetano fungerò da trequartista mentre in mediana agiranno Sulemana, Makoumbou e Jankto. Zappa, Mina, Dossena e Augello in difesa davanti a Scuffet in porta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. All. Simone Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Oristanio. All. Ranieri