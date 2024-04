Napoli-Frosinone dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

Napoli-Frosinone è il lunch match della 32a giornata della Serie A 2023-2024: le squadre di Calzona e Di Francesco scendono in campo oggi, domenica 14 aprile 2024, allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 12:30 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

La stagione della squadra campione d’Italia è stata ben al di sotto delle aspettative e in queste ultime partite gli azzurri cercheranno di ottenere almeno un posto in zona UEFA per evitare di rimanere fuori dalle competizioni europee dopo più di dieci anni. Nell'ultimo turno i partenopei hanno battuto per 4-2 il Monza e si sono riportati a -2 dal sesto posto, occupato dall'Atalanta. Il Frosinone lotta per non retrocedere e non riesce a schiodarsi dal terzultimo posto: dopo un brillante girone d'andata i ciociari hanno avuto una flessione importante e ora hanno bisogno di punti per salvarsi. Nell'ultimo turno i gialloblù hanno pareggiato per 0-0 col Bologna in casa.

Due precedenti stagionali tra le due squadre: l'ultimo risale a dicembre, con la vittoria per 4-0 del Frosinone in casa del Napoli in Coppa Italia e la gara d'esordio in campionato ad agosto, che ha visto i campioni d'Italia in carica vincere per 3-1.

Partita: Napoli-Frosinone

Orario: 12.30

Data: domenica 14 aprile 2024

Dove: stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Serie A, 32a giornata

Dove vedere Napoli-Frosinone in diretta TV

La partita Napoli-Frosinone si potrà vedere in diretta TV su DAZN, tramite le smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, e su Sky, con canali di riferimento Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Per DAZN la telecronaca sarà di Dario Mastroianni con commento tecnico di Fabio Bazzani.

Napoli-Frosinone, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Napoli e Frosinone sarà visibile in diretta anche in streaming su DAZN e Sky-Go per gli abbonati attraverso l'app dedicata o collegandosi tramite pc si potrà seguire l'intero match con ampio pre e post partita. La gara si potrà seguire anche su Now.

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone

Calzona sempre col tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Di Francesco risponde con Soulé, Cheddira e Reinier.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. Allenatore: Di Francesco.