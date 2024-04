Le prodezze di Osimhen, Politano e Zielinski risollevano il Napoli: vittoria in rimonta a Monza

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Il Napoli ritrova il sorriso e i tre punti in casa del Monza. La squadra di Calzona interrompe la striscia di tre partite senza vittoria, e batte 4-2 quella di Palladino con un super secondo tempo impreziosito dai gol splendidi di Osimhen, Politano e Zielinski. Un risultato che permette agli azzurri di portarsi momentaneamente a meno due dal sesto posto occupato dall’Atalanta, che però ha due partite in meno.

La formazione campione d'Italia in carica ha provato sin da subito a fare la partita, ma ha subito gol alla prima iniziativa del Monza. L’ex Zerbin ha messo un pallone invitante per lo specialista Djuric abile a battere Meret e mettere a nudo i limiti difensivi della squadra di Calzona. Se i brianzoli hanno perso Dany Mota per infortunio (sostituito da Maldini), gli ospiti ci hanno provato in diverse occasioni ,recriminando anche per due contatti sospetti: dubbi soprattutto su quello Zerbin-Ngonge.

Nella ripresa è cambiato tutto, e il match si è letteralmente infiammato. Il Napoli in due minuti ha ribaltato il risultato grazie a due gol d'autore: bello quello di Osimhen che con uno stacco imperioso ha sovrastato Izzo per l'1-1, meraviglioso quello di Politano con un eccezionale tiro al volo dalla distanza. Una situazione che ha restituito fiducia alla formazione azzurra che ha trovato anche il tris con un'altra marcatura splendida. Zielinski infatti ha pescato il jolly con un vero e proprio siluro da fuori.

Nemmeno il tempo di esultare per il doppio vantaggio ed ecco il bel tiro a giro di Colpani a riaprire il match. Un match però chiuso poi da Raspadori con un tap in vincente, al primo pallone toccato. È la rete che di fatto ha messo fine alla girandola di marcature del secondo tempo, sancendo il risultato finale. Una bella iniezione di fiducia per il Napoli, una sconfitta da digerire il fretta per il Monza, viziata da tre gol meravigliosi con maggiore merito degli avversari che demeriti propri.