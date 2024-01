Simone Inzaghi avvisa l’Inter, la Supercoppa è il primo obiettivo: “Vogliamo vincerla ancora” Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara valida per la Supercoppa Italiana che vedrà la sua Inter affrontare la Lazio domani, venerdì 19 gennaio. Il tecnico nerazzurro ha già avvisato la squadra: “Vogliamo vincerla ancora”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara valida per la Supercoppa Italiana che vedrà la sua Inter affrontare la Lazio domani, venerdì 19 gennaio. I nerazzurri hanno vinto le ultime due edizioni della competizione che quest'anno dà il via al nuovo format. Caccia al tris dunque per il tecnico piacentino che specifica proprio questo: "La Supercoppa è il primo obiettivo stagionale, l'abbiamo vinta negli ultimi due anni e vogliamo rifarlo. Tutti hanno la stessa ambizione".

L'allenatore dell'Inter non teme pressioni ma crede che mentalmente la sua squadra sia ormai pronta a giocare competizioni di questo tipo: "Per allenare e giocare all'Inter bisogna sempre essere abituati ad essere ‘teste di serie' – ha specificato – La vivo tranquillamente. Anche se qui tutte e quattro abbiamo l'ambizione di vincere. Incontreremo una Lazio in serie positiva". Sulla formazione che scenderà in campo nessuna indicazione: "Ieri c'erano tutti, a eccezion fatta di Cuadrado – ha detto – Dovrò fare delle valutazioni, è una finale su due partite saranno importanti".

Simone Inzaghi ha parlato chiaramente di una sfida importante contro la Lazio con cui è cresciuto da allenatore: "Non sarà una partita come le altre poiché la Lazio mi ha fatto diventare uomo come giocatore e come allenatore". Poi impossibile non parlare della battuta di Allegri su guardie e ladri: "Ho sentito e letto qualcosa, penso sia una normale dialettica del mondo del calcio. È tanti anni che ci sono dentro e lo conosco". Smonta la polemica il tecnico nerazzurro che si concentra a vivere Inter-Juve solo come una sana lotta Scudetto.

Ancor più diplomatico invece sulla votazione mancata di Lukaku all'Al The Best: "Ha scelto tre grandissimi tecnici, non è giusto contestare la sua votazione" ha spiegato senza fare troppe polemiche l'allenatore che ha affrontato queste domande con la massima serenità. Simone Inzaghi predica ora calma per valutare di volta in volta ogni obiettivo con la giusta concentrazione: "Ora concentriamoci sulla Supercoppa – ha spiegato – sullo Scudetto nei già parlato ma non dimentichiamoci che c'è anche il Milan in ottima forma".