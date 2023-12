Lautaro e Thuram schiantano la Lazio, l’Inter vola a +4 sulla Juve: prima mini-fuga per Inzaghi Lautaro e Thuram affondano la Lazio e lanciano l’Inter in testa alla classifica. I nerazzurri volano a +4 sulla Juve: è la prima mini-fuga per Simone Inzaghi.

A cura di Vito Lamorte

Lautaro Martinez e Marcus Thuram mettono la firma sulla vittoria per 2-0 sulla Lazio e lanciano la prima mini-fuga dell'Inter in testa alla classifica della Serie A. I nerazzurri volano a +4 sulla Juventus: Simone Inzaghi batte la sua ex squadra e sfata il tabù Olimpico, che si è rivelato un problema per le ambizioni della Beneamata nelle scorse stagioni.

Dopo l'omaggio alla memoria di Sinisa Mihajlovic, ex di entrambe le squadre, le squadre in campo hanno dato vita ad primo tempo molto combattuto: a rendersi pericolosa in più di un'occasione è stata la Lazio ma ai biancocelesti è mancata sempre la precisione nel tiro o nella rifinitura.

L'Inter ha trovato il vantaggio nei minuti finali della prima frazione con Lautaro, abile a sfruttare un retropassaggio errato di Marusic e dopo aver saltato in dribbling Provedel ha depositato la palla in rete. Il capitano nerazzurro è andato ad esultare sotto lo spicchio dei tifosi dell'Inter e ha mostrato una maglietta riferita alla tragedia di Bahia Blanca, sua città natale, dove è crollato il tetto di un centro sportivo durante una gara di pattinaggio e sono morte 13 persone.

Poco prima i nerazzurri avevano protestato per un tocco di mano di Gila in area di rigore ma l'arbitro Maresca aveva fatto proseguire e non era stato richiamato nemmeno dal VAR: un episodio simile a quello di Bani in Genoa-Juve, che aveva prodotto moltissime polemiche nelle scorse ore.

All'inizio della ripresa la Lazio sembra avere un piglio frizzante, con Rovella che va vicinissimo al pareggio, ma è l'Inter a chiudere i giochi con Marcus Thuram: l'attaccante francese riceve un assist da Barella e da posizione defilata non sbaglia.

La Lazio non riesce a reagire e la squadra di Simone Inzaghi riesce a controllare agevolmente la situazione fino alla fine. Lazzari si fa espellere per qualche parola di troppo detta all'arbitro Maresca e Mkhitaryan è andato vicinissimo al terzo gol per i nerazzurri. La gara dell'Olimpico era un esame importante e l'Inter l'ha superato bene.

Il tabellino di Lazio-Inter

RETI: 40′ Lautaro Martinez, 66′ Thuram.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (75′ Cataldi), Kamada (65′ Luis Alberto); Felipe Anderson (80′ Castellanos), Immobile, Zaccagni (75′ Pedro). Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (70′ Frattesi), Calhanoglu (89′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram ( Arnautovic), Lautaro Martinez (89′ Klaassen). Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Fabio Maresca.