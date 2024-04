video suggerito

Simone Inzaghi prima di Milan-Inter: “Vincere lo Scudetto nel derby non è un’ossessione” L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi cerca di allentare la pressione ai suoi calciatori in vista del derby contro il Milan in cui i nerazzurri potrebbero conquistare aritmeticamente lo Scudetto della seconda stella: “Non la stiamo vivendo come un’ossessione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'obiettivo Scudetto è ormai stato raggiunto dall'Inter di Simone Inzaghi che potrebbe addirittura togliersi anche la soddisfazione di vincerlo aritmeticamente proprio nel derby contro i rivali del Milan di scena a San Siro lunedì alle ore 20:45. E lo sa bene l'allenatore nerazzurro che nella conferenza stampa alla vigilia della stracittadina milanese ha confessato che all'interno dello spogliatoio non si fa mistero del fatto che vincere il titolo di Campioni d'Italia contro i rossoneri renderebbe ancora più gustoso il successo. Lo stesso tecnico ha però più volte ribadito che ciò non deve diventare un qualcosa che possa ritorcersi contro la sua squadra.

"Devo essere sincero, ne abbiamo parlato con i ragazzi di quello che stiamo facendo. Il percorso è stato magnifico, è stata una cavalcata bellissima. Domani potrebbe essere un giorno bellissimo ma non la stiamo vivendo come un'ossessione" ha infatti detto il 48enne emiliano alla vigilia del primo match point per quello che sarebbe il suo primo Scudetto vinto in carriera. Evidente che, di fondo, vi sia una paura intrinseca che questa ulteriore pressione possa in qualche modo condizionare la prestazione dei suoi calciatori.

Non è un caso infatti che più volte nel corso della conferenza stampa pre-derby Simone Inzaghi abbia battuto più volte sul concetto di ossessione: "Speriamo che domani sia il grande giorno ma non è un'ossessione né per me né per i giocatori. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto dal 13 luglio. Abbiamo dominato questo campionato, adesso la salita sta per finire e vogliamo vedere il panorama" ha difatti risposto l'allenatore dell'Inter a chi chiedeva se "vincere lo Scudetto nel derby aggiungerebbe qualcosa alla fantastica cavalcata dell'Inter". E ancora, "Se sarà domani tanto meglio, stiamo lavorando tanto e forte per questo. Ma se non sarà domani…non è un'ossessione" ha ribadito rispondendo ad un'altra domanda sulla possibilità di conquistare l'aritmetica certezza del titolo proprio contro il Milan. Evidente che al momento l'unico pensiero fisso nella testa di Simone Inzaghi sia quella di ridurre le pressioni sui suoi calciatori in vista di un match che renderebbe ancora più epico lo Scudetto della seconda stella per l'Inter.