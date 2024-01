Supercoppa Italiana oggi in TV, dove vedere Inter-Lazio in diretta: Napoli prima finalista

La diretta di Inter-Lazio oggi in semifinale di Supercoppa Italiana. In campo a Riad la seconda semifinale del nuovo format che deciderà la sfidante del Napoli nella finale del 22 gennaio. Calcio d'inizio alle ore 20:00, diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Inifity. Si gioca in gara secca: in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si andrà ai calci di rigori. Le probabili formazioni di Inter-Lazio. Titolarissimi per l'Inter con Thuram e Lautaro in attacco. Dubbio Immobile per Inzaghi, che può giocare con il falso nueve. Su Fanpage.it la cronaca in diretta e il risultato.

