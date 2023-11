Aleksandra Korotkaia è Madre Natura nella prima puntata di Ciao Darwin 9 La modella russa ha vestito i panni di Madre Natura nella prima puntata di Ciao Darwin 9. Il programma condotto da Paolo Bonolis, nella nuova edizione, ospiterà ragazze sconosciute.

Madre Natura della prima puntata di Ciao Darwin 9 è Aleksandra Korotkaia. La modella, in apertura della nona edizione del programma condotto da Paolo Bonolis, ha fornito a Luca Laurenti una sola informazione sul suo conto: "Vengo dalla Russia". TgCom24, poi, ha rivelato la sua identità. In queste nuove puntate, la trasmissione si propone di presentare al pubblico donne sconosciute, dunque non ci saranno Soleil Sorge o Antonella Fiordelisi come si vociferava nei mesi scorsi. Ma chi è Aleksandra Korotkaia? Conosciamola meglio.

Chi è Aleksandra Korotkaia, Instagram della modella russa

Aleksandra Korotkaia è una modella. È alta 1,80 cm, ha i capelli castani e gli occhi blu verdi. Viene dalla Russia. Il suo profilo Instagram è dyagilevaaaa. Sulla nota piattaforma social, dove usa il diminutivo Sasha, ha 18.500 follower. Paolo Bonolis l'ha accolta complimentandosi per la sua avvenenza: "Meraviglia primigenia, donna dalla quale tutti noi sgorgammo, bella da casello a casello. Lei è una donna affascinante, la ringrazio di essere intervenuta in questa trasmissione per dare quel lustro estetico che altrimenti sarebbe mancato dentro di noi".

In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha dichiarato che in questa edizione, Madre Natura sarà incarnata da donne provenienti da tutto il mondo perché la “bellezza primigenia non ha confini". Riguardo a Madre Natura, inoltre, il regista Roberto Cenci ha fatto sapere:

Sono state scelte ragazze sconosciute e in più le donne che interpretano Madre Natura quest’anno sono quattro e si alterneranno nel corso delle puntate. Confermato solo un Padre Natura, un ragazzo simpatico.

La prima puntata di Ciao Darwin 9 in onda venerdì 24 novembre

La nuova edizione di Ciao Darwin 9 reca come sottotitolo Giovanni 8.7, ricollegandosi al versetto del Vangelo che dice "Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra". Paolo Bonolis ha spiegato il motivo di questa scelta a Tv, Sorrisi e Canzoni:

La frase esprime l’idea di fondo dello show: nessuno dovrebbe giudicare gli altri. Siamo tutti diversi ed è bello così. Perché spero sia chiaro che da noi le contrapposizioni sono sempre scherzose.

Le prime due categorie a confronto sono state quelle di Angeli e Demoni, capitanate rispettivamente da Elena Santarelli e da Malena. Prime donne del corpo di ballo Federica Morello e Noemi Pirozzi.