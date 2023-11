Chi sono Federica Morello e Noemi Pirozzi, le prime donne di Ciao Darwin 9 Chi sono Federica Morello e Noemi Pirozzi, le prime donne scelte per la nuova edizione di Ciao Darwin, in partenza da venerdì 24 novembre 2023, in prima serata su Canale 5. Ex maestra di asilo, Federica Morello è un’imprenditrice. Noemi Pirozzi ha vinto il titolo di Miss Campania 2022. Conosciamole meglio.

Torna in tv Ciao Darwin, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti in partenza da venerdì 24 novembre 2023 su Canale 5. La nona edizione dello show antropologico vede Federica Morello e Noemi Pirozzi nel ruolo di prime donne. Accompagneranno i partecipanti, sfileranno e balleranno nel corso delle dieci puntate del programma. Conosciamole meglio.

Chi è Noemi Pirozzi a Ciao Darwin: Miss Campania 2022 e ballerina

Noemi Pirozzi, 21 anni, è originaria di Qualiano, in provincia di Napoli. Ha vinto i titoli di Miss Sport Givova 2022 e Miss Campania nazionale. Si fece notare a Miss Italia per le sue doti di ballerina, si legge nella sua presentazione a Ciao Darwin 9 condivisa anche sul suo profilo Instagram personale, il cui nome è noe.pirozzi. Modella e ballerina, ospite de I Fatti Vostri nel dicembre del 2022 raccontò di essere stata una bambina curiosa e di aver iniziato a danzare sin da bambina. La sua ambizione, disse, era quella di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Chi è Federica Morello, il lavoro e la vita privata

Federica Morello è fondatrice di un'agenzia di talent. 28 anni, di Sanremo, è un'ex maestra di asilo. È stata scelta per ballare, sfilare e accompagnare i partecipanti di Ciao Darwin 9 nel corso delle dieci puntate. "Mi hanno contattato loro dopo aver visto il mio profilo Instagram. Al primo casting eravamo in 400, al secondo una ventina" ha raccontato in un'intervista per il settimanale La Riviera. Mentre si impegna nel suo nuovo ruolo televisivo, sogna di diventare presto madre. "Vorrei una famiglia stile mulino bianco". Nella vita si diverte anche a fare la dj, come attesta un video condiviso su Instagram, il cui profilo è seguito da oltre 136 mila utenti. Ha un fidanzato di nome Giovanni Barletta, istruttore di padel. "Sei la cosa più preziosa che ho" è la dedica scritta per lui a corredo di una serie di foto di coppia.