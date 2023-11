Torna Zelig in tv, Bisio e Incontrada: “Ci piacerebbe riavere tutti i comici delle vecchie edizioni” Il prossimo 22 novembre, in prima serata su Canale 5, arriva la prima di tre puntate di Zelig, lo show comico più amato della tv italiana. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada si raccontano in un’intervista dove svelano il segreto della loro complicità e rivelano anche un desiderio per una prossima edizione del programma.

A cura di Ilaria Costabile





Da mercoledì 22 novembre arriva in prima serata su Canale 5, il primo dei tre nuovi appuntamenti con Zelig, lo show comico più amato dalla tv che vedrà di nuovo alla conduzione una coppia ormai più che consolidata, formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. I due, infatti, sono alla loro nona edizione condotta l'uno accanto all'altra e raccontano questa loro complicità in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Insieme sul palco dal 2004

Un connubio ormai imbattibile, nato nel 2004, primo anno in cui la showgirl spagnola ha calcato il palcoscenico dell'Arcimboldi di Milano, storica location da cui va in onda lo show, e da quel momento hanno fatto faville insieme. Bisio racconta alla rivista quando, insieme agli autori del programma, scelsero Vanessa Incontrada come conduttrice:

Noi rimanemmo folgorati. Prima di conoscerla l’avevamo vista in una campagna pubblicitaria in cui navigava su una barca a vela con altri ragazzi, in un’intervista con Gigi Marzullo e in un film di Pupi Avati, “Il cuore altrove”. Bellissima nella pubblicità, davvero spigliata con Marzullo, bravissima nel film: non capivamo quale fosse la Vanessa vera. Dal vivo abbiamo capito che era tutte quelle cose insieme, e da allora “mai più senza Vanessa”.

Lei, invece, ricorda ancora la tensione di quel primo incontro: "Ero tutta intimidita e mi chiedevo: "Ma che cosa dovrò fare?"

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, Zelig, 2004

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada maestri d'improvvisazione

Dopo diciannove anni di conoscenza, ormai, non c'è bisogno di seguire una scaletta, sono talmente in sintonia che tutto quello che accade sul palcoscenico non è studiato, ma avviene con estrema naturalezza: "Noi non sappiamo neanche se esiste un copione. All’inizio ce n’era uno, ma poi abbiamo deciso di fare tutto noi e gli autori si sono arresi" dice la showgirl, a cui si aggiunge Bisio: "Ogni tanto mi presento con una cartelletta in mano, ma è una finta. È una “coperta di Linus”. Spesso ci tengo un foglio bianco. Tanto senza occhiali non riuscirei neanche a leggere". Non solo conduttori, ma anche spalle preziose per i comici che si esibiranno e l'attore milanese dà a Tv Sorrisi e Canzoni qualche anticipazione sul ritorno di un suo cavallo di battaglia in veste di comico:

A “Zelig” c’è di buono che non faccio il comico puro. Non ho monologhi, non faccio cose mie, dunque non corro il rischio. Però in questa situazione mi ci sono ritrovato. In re- pertorio avevo “Rapput”, una canzone lunghissima che raccontava di questa fidanzata che se n’era andata in vacanza in Grecia con un’amica e al ritorno mi mollava. Quando facevo le serate, “Rapput” era come “Albachiara” per Vasco Rossi: dovevo farla sempre. Dopo anni, però, la risentirete proprio in una puntata di “Zelig”. C’è un comico giovane (di cui non farò il nome!) che mi ha chiesto di accennarla, perché m’ha detto che lui è “nato” con quel pezzo lì.

Il desiderio di riavere i vecchi comici sul palco

Non poteva mancare un po' di amarcord per rievocare le vecchie edizioni. Alla domanda su chi vorrebbero nuovamente sul palcoscenico, Vanessa Incontrada risponde: "Checco Zalone, che un po' è nato con noi", concorda Bisio che aggiunge: "Poi Ficarra e Picone, Geppy Cucciari, Teresa Mannino, Aldo Giovanni e Giacomo… Insomma, un “il meglio di” tutti quelli che sono già passati da noi".