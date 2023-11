Il cast di Zelig 2023, chi sono i comici dello show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Il cast di Zelig 2023, lo show comico che torna in tv con tre appuntamenti in prima serata. Giovedì 23 novembre la prima puntata: tutti i comici protagonisti e gli ospiti.

A cura di Gaia Martino

Da giovedì 23 novembre 2023 in prima serata su Canale5 tornano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al timone di Zelig, lo show comico più famoso del piccolo schermo. I più grandi nomi della comicità italiana tornano sul palco per regalare ai telespettatori e al pubblico del TAM Teatro degli Arcimboldi, a Milano, intrattenimento e tante risate. Il programma andrà in onda per tre giovedì di seguito. Ecco il cast completo della nuova edizione di Zelig e gli ospiti della prima puntata.

Da Max Angioni a Simone Barbato, il cast completo di Zelig 2023

Sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi torna in scena Zelig. Il cast, come da tradizione, è composto da grandi nomi della comicità italiana. Questi tutti i protagonisti della nuova edizione:

Max Angioni

Maurizio Lastrico

Leonardo Manera

Antonio Ornano

Vincenzo Albano

Federica Ferrero

Eddy Mirabella

Marta e Gianluca

Vincenzo Comunale

Simone Barbato

Federico Basso

Davide Paniate

Silvio Cavallo

Andrea Paris

Corinna Grandi

I Senso d'Oppio.

Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti al debutto scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma, Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Zelig 2023, quante puntate sono e quando andranno in onda

Il ritorno di Zelig si protrarrà per tre puntate in onda il giovedì dalle ore 21.35 su Canale 5. È possibile assistere alle puntate in streaming e in replica su Mediaset Infinity. Questa la programmazione:

Prima puntata: giovedì 23 novembre 2023

Seconda puntata giovedì 30 novembre 2023

Terza puntata: giovedì 7 dicembre 2023

Gli ospiti della prima puntata del 23 novembre

Il primo appuntamento di Zelig 2023 è in programma per giovedì 23 novembre, in prima serata su Canale 5. Lo show, oltre al cast sopra elencato, vedrà nel corso delle settimane numerosi ospiti. I primi previsti per la prima puntata sono Teo Tecoli e i PanPers con Beatrice Arnera.