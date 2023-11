“Arisa a The Voice Kids farà la fine di Morgan a X Factor?”, la replica della cantante “Arisa a The Voice Kids farà la fine di Morgan a X Factor?”. Questa è stata la domanda di una giornalista ad Arisa durante la conferenza stampa di The Voice Kids, programma al quale la cantante ha preso parte. “Ho rispetto per i miei colleghi e per l’azienda”, la replica a tono riportata da Cinguetterai.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di The Voice Kids, il programma condotto da Antonella Clerici che vede protagonisti giovanissimi talenti dai 7 ai 14 anni, in partenza da venerdì 24 novembre su Rai1. I concorrenti saranno giudicati e guidati dai coach Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e la new entry Arisa. Quest'ultima, durante la presentazione con i giornalisti, ha risposto a una domanda che ha tirato in ballo l'esclusione di Morgan da X Factor 2023: "Farai la stessa fine?".

La replica di Arisa

È Cinguetterai a riportare un botta e risposta tra Arisa e una giornalista durante la conferenza stampa di The Voice Kids. "Per il suo carattere temperamentoso, Arisa a The Voice Kids farà la fine di Morgan a X Factor?" è stata la domanda alla quale la cantante e nuovo giudice del programma di Rai1 ha replicato: "Complimenti per il cappello, signora. Ho rispetto per i miei colleghi e per l’azienda".

Perché Morgan è stato escluso da X Factor 2023

Morgan, lo scorso 21 novembre, è stato escluso da X Factor 2023 per cattiva condotta. Il programma ha deciso di spezzare il suo percorso nel talent show per "comportamenti incompatibili e inappropriati" che avrebbe avuto: gli Astromare, così, sono passati nel team di Ambra e il tavolo dei giudici è rimasto a tre. Il giorno successivo all'esclusione, il cantautore ha tenuto una conferenza stampa su Whatsapp nella quale ha parlato liberamente di quanto accaduto nel talent show di Sky. Ha accusato Fedez di averlo attaccato con toni aggressivi, poi il programma di averlo prima corteggiato, poi scaricato:

La questione è che nel momento in cui sono andato a minare determinati equilibri di sistema, economici, smascherandone l'illegittimità, hanno chiesto la mia testa. Non so chi ha chiesto la mia testa, posso fare delle ipotesi, ma si può dire che l'abbiano chiesta tutti.