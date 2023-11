The Voice Kids, Valentina Giamboi riabbraccia la nonna dopo 5 anni e Clementino pensa a un sequestro Antonella Clerici ha fatto una sorpresa alla concorrente Valentina Giamboi, facendole incontrare la nonna dopo 5 anni. Esilarante la reazione di Clementino, che ha pensato a un sequestro.

A cura di Daniela Seclì

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella prima puntata di The Voice Kids, trasmessa venerdì 24 novembre, l'emozionante storia della piccola Valentina. La bambina non vedeva la nonna da cinque anni, ma Antonella Clerici le ha fatto una bellissima sorpresa, permettendole di riabbracciarla. Poi, l'esilarante reazione di Clementino. Ma andiamo con ordine. Nel video di presentazione, la cantante ha fatto sapere: "Mi chiamo Valentina Giamboi, ho 10 anni e vivo a Torino. Sono nata in Romania".

The Voice Kids, la storia di Valentina Giamboi che non vede la nonna da 5 anni

Il padre ha spiegato che la passione di sua figlia per la musica è nata durante il Covid. La bambina studiava danza, ma a causa della pandemia non ha potuto frequentare le lezioni. A un certo punto, ha avvertito sempre più forte il desiderio di cantare. La concorrente di The Voice Kids ha confidato: "Per me cantare è tutto. Mi trascina in un mondo in cui ci sono solo io. Se non si gira nessuno, non fa niente. Ci riprovo l'anno prossimo". Dopo avere regalato ad Antonella Clerici una collana di conchiglie fatta da lei, le ha svelato che non vede i nonni da cinque anni: "Da quando siamo venuti in Italia, i miei nonni non li ho più visti. Mi mancano tantissimo". Mentre Valentina intonava Sola di Nina Zilli, Antonella Clerici ha fatto sapere: "Per Valentina ci sarà una sorpresa incredibile. Nessuno lo sa, né i coach, né la sua famiglia".

Valentina riabbraccia la nonna in lacrime

Gigi D'Alessio e Loredana Bertè si sono girati per primi. E poi, anche Arisa e Clementino. I giudici l'hanno definita: "Perfetta, stupenda, strepitosa, incredibile". Antonella Clerici è intervenuta e, fingendo un problema tecnico, ha portato la bambina dietro le quinte. Intanto, la nonna della concorrente è stata accompagnata fino alla postazione di Clementino. Hanno fatto alzare il giudice e la signora si è seduta al suo posto. Quando Valentina è tornata in studio, la poltrona di Clementino si è girata e c'era la sua amatissima nonna. Dopo lo stupore iniziale, la bambina è corsa da lei e l'ha abbracciata in lacrime. La signora si è detta felice di rivedere la sua nipotina: "È una bambina meravigliosa". Commossa l'intera famiglia della concorrente.

L'esilarante reazione di Clementino

Valentina Giamboi ha scelto di entrare nella squadra di Loredana Bertè. Intanto, Clementino – con le lacrime agli occhi dal ridere – ha raccontato cosa ha provato quando lo hanno portato via per fare sedere al suo posto la nonna della bambina:

Io stavo qui e non lo sapevo questo fatto della nonna. Sono arrivati in tre, mi hanno alzato e mi hanno portato via. Ho pensato: "Mi hanno sequestrato". Mi hanno portato dietro e ho chiesto: "Ma perché?" È arrivata una signora e si è messa qua al posto mio. Io mi sono ritrovato lì dietro, ma almeno ditemelo che c'era una sorpresa!

Tutta la giuria e gli spettatori presenti in studio sono scoppiati a ridere insieme a lui. Lapidaria Loredana Bertè: "Hai fatto le prove generali per quando sarai arrestato".