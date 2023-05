Compleanno di Fiorello a Viva Rai 2, la figlia Angelica lo emoziona con una dedica a sorpresa Oggi 16 maggio Rosario Fiorello compie 63 anni e a Viva Rai 2 la festa si è allargata con altri ospiti, a loro volta nati nello stesso giorno: Laura Pausini e Claudio Baglioni. Ma la puntata è stata speciale per un’altra presenza, quella della figlia del noto conduttore, di nome Angelica, che gli ha dedicato una canzone in diretta, emozionandolo.

Grande festa dal glass di Viva Rai2 in una mattinata piena di emozioni per Rosario Fiorello che oggi compie 63 anni. Alle prime luci dell'alba è arrivata la dedica speciale della figlia Angelica che a sorpresa dal tetto del Glass di Via Asiago per la prima volta in pubblico ha suonato e intonato la una dolcissima versione di “Io vagabondo”, lasciando lo showman commosso e senza parole.

Angelica Fiorello era stata già ospite in incognito

Angelica Fiorello, figlia 16enne di Rosario Fiorello e Susanna Biondo, era stata già ospite a Viva Rai 2, sebbene in incognito. Sì perché nella puntata del 20 marzo, il conduttore le aveva passato il microfono dicendo: "Una giovane ragazza a caso per il lancio della pubblicità". Grande curiosità scaturita dal primo piano sul volto della ragazza e sullo sguardo fiero del padrone di casa. E nemmeno in quel caso era la prima volta.

Nella puntata del 9 marzo, quella in cui erano ospiti anche diversi attori di Mare Fuori, Fiorello aveva scherzato più volte con lei, senza specificare di chi si trattasse. L'aveva fatta cantare, chiedendole un bacio sulla guancia subito dopo. "Ha una voce angelica", aveva ironizzato sul suo nome, senza però specificare che fosse sua figlia.

Nati il 16 maggio: ospiti Claudio Baglioni e Laura Pausini

A Viva Rai2 grande festa allargata con Claudio Baglioni e Laura Pausini (in collegamento), entrambi nati il 16 maggio. Un gran galà con tanto di torta finale resa speciale da una Marylin Monroe/Ilenia Pastorelli, che ha intonato la classica Happy birthday. Altro protagonista della festa, il grande pubblico di via Asiago : oltre 600 persone sotto la pioggia battente hanno atteso la fine del programma per portare auguri e pensieri allo showman più amato d'Italia che, come mostrato anche dalle telecamere di Fanpage.it, non si è mai risparmiato con i suoi fan in questi mesi di Corrida a cielo aperto.