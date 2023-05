Angelina Mango a Viva Rai 2: “Canto da prima che parlassi, infatti a parlare non sono ancora brava” La cantante ospite a Viva Rai 2 con il suo singolo Ci pensiamo domani, poi scherza con Fiorello nel glass. Il conduttore, vittima di una piccola gaffe, confonde il nome della madre della cantante e la chiama Caterina Valente, anziché Laura.

A cura di Andrea Parrella

Angelina Mango ospite di Fiorello a Viva Rai 2. A pochi giorni dalla finale di Amici, la cantautrice si è esibita davanti al pubblico del programma del mattino di Rai2. Un'ospitata in musica, naturalmente. Prima di fare il suo ingresso nel glass insieme a Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, Angelina ha cantato la sua "Ci pensiamo domani" insieme al corpo di ballo coordinato da Luca Tommassini. Il conduttore quindi l'ha accolta nel programma per una breve chiacchierata, dove l'artista ha scherzato sul suo approccio precoce alla musica: "Ho iniziato a cantare prima di parlare, infatti a parlare non sono ancora brava".

Angelina e il rapporto con la musica

Sin da bambina la musica ha fatto parte della sua vita, ma nonostante fosse una dote naturale, anche sua madre e suo fratello l'hanno sempre supportata, hanno come aveva raccontato pochi giorni fa in un'intervista a Verissimo: "Sono impazziti, in realtà oltre alla stima artistica che c’è sempre stata tra di noi, sono contenta del fatto di averli stupiti, mia madre mi ha detto non pensavo di potermi stupire del modo in cui canti. Ho sentito tanto la loro mancanza in questo periodo. La mia mamma è una mia amica, in realtà, io vorrei essere così come lei". In quella stessa occasione aveva parlato della sua prima volta in uno studio di registrazione, che si era rivelata una sorta di folgorazione:

"Mi ricordo questa cosa, che ero in questo studio pieno di luci colorate, c’era tutto quello che mi piaceva, e ho pensato da grande voglio stare qui, perché tutto quello che vedevo mi metteva a mio agio. Infatti gli studi di registrazione mi rendono sempre felice, è stato strano registrare perché ero una bambina, perché stavo lavorando con persone molto brave, mi sentivo al mio posto anche se ero inesperta".

Fiorello sbaglia il nome della madre di Angelina Mango

Sul finire della puntata il bello della diretta si prende gioco anche di Fiorello, che nel mandare i suoi saluti alla madre di Angelina, Laura Valente, la chiama Caterina, evidentemente confondendola per distrazione con Caterina Valente, anche lei nota cantante. Dall'espressione che assume Angelina sembra voler sottolineare la mini gaffe del conduttore, ma poi desiste. La puntata finisce in musica, con i due che cantano insieme "Ancora" e poi "Io vagabondo", insieme al pubblico.