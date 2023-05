Amadeus chiama Fiorello a Viva Rai2: “Resto in Rai, sto già lavorando con l’amministratore delegato” Fiorello riceve una chiamata da Amadeus durante una puntata di Viva Rai2, dove il conduttore dichiara di essere già a lavoro per il prossimo Sanremo, smentendo così le voci di un possibile allontanamento dalla Rai.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di VivaRai2 di martedì 30 maggio arriva per Fiorello una telefonata dell'amico Amadeus. Il conduttore, che promette di essere in trasmissione nella puntata di chiusura dello show mattutino, ha dichiarato che sta già lavorando con il nuovo amministratore delegato, Roberto Sergio, al prossimo Sanremo, spegnendo le voci di una possibile fuga dalla tv pubblica.

La chiamata di Amadeus a Fiorello

Dopo che Fiorello aveva dichiarato in diretta che Amadeus nutriva dei dubbi in merito alla possibilità di condurre il prossimo Festival di Sanremo, per poi tranquillizzare il suo pubblico dicendo che si era trattato di uno scherzo, è il conduttore di Rai1 che decide di prendere la parola intervenendo durante una puntata di Viva Rai2. "Resti in Rai, non c'è nessuno che vuole epurarti?" chiede ironico Fiorello una volta ricevuta la telefonata, "Nessuno, nessuno, rimango volentieri, sto lavorando serenamente con l'amministratore delegato" riferendosi ovviamente ai preparativi di Sanremo, è la risposta del volto di Affari Tuoi, che aggiunge: "Il 9 mattina vengo a trovarvi per l'ultima puntata". Lo showman non poteva perdere l'occasione di pungolare l'amico e quindi rincara la dose dicendo: "Sono uscite molte indiscrezioni, di cui non abbiamo parlato per non creare oltremodo polemiche, su qualcuno che controllerebbe le tue scelte musicali" ricevendo una risposta a tono: "Non ci sono agenti segreti che controllano niente".

L'ironia di Fiorello sui recenti addii alla Rai

Nei giorni scorsi, a seguito dell'addio di Fabio Fazio alla Rai, e anche delle dimissioni di Lucia Annunziata, Fiorello aveva scherzato sulla possibilità che potesse andar via anche un volto amato come quello di Amadeus. Lo showman siciliano, infatti, aveva ironizzato sulla questione sottolineando la bravura del conduttore di Che Tempo che Fa, da quarant'anni in Rai, ma da sempre in bilico nell'azienda, tanto da portarlo alla decisione di lasciare il servizio pubblico, per andare a Discovery.