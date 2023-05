Caso Amadeus, la Rai: “Stiamo lavorando tranquillamente al prossimo Festival di Sanremo” Il neo amministratore delegato della Rai Roberto Sergio e Amadeus stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione del festival di Sanremo. La ‘bombetta’ di Fiorello era una ‘boutade’

La ‘bombetta' di Fiorello era una ‘boutade'. Però, che sfizio. La gag di questa mattina a Viva Rai2 sui dubbi di Amadeus di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, in un clima già di per sé caldo tra nuove nomine e le dimissioni eccellenti di Lucia Annunziata, ha generato un grande dibattito al punto che la Rai è corsa a smentire. È l'Ansa a girare la precisazione. Il neo amministratore delegato della Rai Roberto Sergio e Amadeus, fa sapere l'agenzia, stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione del festival di Sanremo. E fine della storia, per adesso.

Le parole di Fiorello

Nella mattinata del 26 maggio, Fiorello ha commentato così: "Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo. Lì la butto. M'ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, m'ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere". Una "bombetta", come ha detto lui, che però era una "boutade" e ha creato un bel pandemonio.

La stoccata a Lucia Annunziata

Nella stessa puntata, Rosario Fiorello ha lanciato anche una stoccata a Lucia Annunziata, commentando così le sue dimissioni: "Gli italiani sono disperati da quando se n'è andata Lucia Annunziata. Pensano che gli italiani sono interessati da ‘ste cose: no! Non siamo il centro del mondo! Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi! Alla gente non gliene frega niente! Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai. Tutto questo andare via, bisogna capire da dove arriva". Le parole di Fiorello sono state condivise su Twitter anche dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.