Fiorello sulle dimissioni di Lucia Annunziata: “Agli italiani non frega, non siamo il centro del mondo” La stoccata di Fiorello sulle dimissioni di Lucia Annunziata: “Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai”.

Fiorello ha aperto la puntata di Viva Rai2 del 26 maggio con la notizia più importante del giorno precedente, ossia le dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai. Il segmento si apre con un riferimento al nuovo amministratore delegato Roberto Sergio: "Era in forza alla radio, adesso visto quello che sta succedendo chissà quante volte dice: ‘chi me lo ha fatto fare!'. Non ascolta più RadioRai, passa direttamente a Radio Maria". Poi l'affondo critico nei confronti della giornalista che ha lasciato la Rai e il servizio pubblico: "Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai. Tutto questo andare via, bisogna capire da dove arriva".

Le parole di Fiorello

Fiorello ironizza guardando i titoli dei giornali: "TeleMeloni? Ma scusate c'è il governo di destra? Adesso mettono quelli di destra. È sempre stato così. Quando c'è stato il governo di sinistra e mettono quelli di sinistra. Il problema è generale. È la politica che non dovrebbe stare qui". E su Lucia Annunziata:

Gli italiani sono disperati da quando se n'è andata Lucia Annunziata. Pensano che gli italiani sono interessati da ‘ste cose: no! Non siamo il centro del mondo! Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi! Alla gente non gliene frega niente! Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai. Tutto questo andare via, bisogna capire da dove arriva.

La finta lettera di Lucia Annunziata

Fiorello poi legge la ‘finta lettera' di dimissioni di Lucia Annunziata:

Non voglio, come immediatamente chiesto dai vertici Rai, farmi bionda come Giorgia Meloni. Non posso accettare che il mio programma cambi nome da ‘mezz'ora in più' a ‘un po' meno di Bruno Vespa'. Non ho intenzione di cancellare il tatuaggio sulla spalla sinistra con Che Guevara che prende uno spritz con Elly Schlein. Il ministro Lollobrigida quando ha saputo che mi chiamo Annunziata, mi ha proposto di condurre un programma sui nati della settimana. Non posso tradire le mie origini di sinistra, io sono così di sinistra che la password della mia e-mail è ‘intillimani'. La vera ragione delle mie dimissioni? Devo confessare un grande segreto: da sempre, il mio canale preferito è Discovery!

Poi Fiorello sfida Lucia Annunziata a chiamare: "Chiama! Ti prego, resta con noi e combatti dall'interno".