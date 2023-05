Lucia Annunziata: “Dimissioni dalla Rai accolte mi pare”. Roberto Sergio: “Sinceramente dispiaciuto” Lucia Annunziata, al Festival dell’Economia, ha chiarito di non voler tornare sull’argomento dimissioni dalla Rai. Tuttavia, ha spiegato: “Mi sembra siano state accolte”. Il dispiacere dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio.

A cura di Daniela Seclì

L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e Lucia Annunziata

Lucia Annunziata, in questi giorni, sta presenziando al Festival dell'Economia che si tiene a Trento. La giornalista ha rassegnato le dimissioni dalla Rai, riassumendo le motivazioni in una lettera. Come riporta AdnKronos, nel corso dell'evento ha chiarito di non avere intenzione di approfondire ulteriormente l'argomento: “Le dimissioni sono una cosa seria. Mi farebbe piacere non tornare su questa vicenda”. Ma ha spiegato di ritenerle accolte.

Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai

Lucia Annunziata è al Festival dell'Economia per presentare il libro "L'inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico". Così, ha spiegato di non sentire l'esigenza di esprimersi oltre sull'addio alla Rai, perché lo ritiene un argomento serio. Tuttavia, ha anche chiarito che le dimissioni sarebbero state accolte:

Non intendo ritornare sulle mie dimissioni dalla Rai: le dimissioni sono una cosa seria. Ci ho messo tre giorni a scrivere sette/otto righe, ho soppesato parola per parola e sono lì: ho detto tutto, cercando di non trasformare questa vicenda in una vicenda centrale. Sono delle dimissioni che mi sembra siano state accolte. Non c’è niente di strano. Non facciamo la fiera del ‘famolo strano’ su questa storia.

Come riporta AdnKronos, l'Amministratore Delegato Roberto Sergio si sarebbe detto "sinceramente dispiaciuto" e avrebbe precisato come da parte sua ci sia stato "il via libera a poche produzioni, per la prossima stagione autunnale, tra le quali In mezz'ora".

Perché la giornalista ha detto addio alla Rai

Lucia Annunziata ha espresso chiaramente le motivazioni della sua scelta nella lettera nella quale annunciava le sue dimissioni. La giornalista ritiene che non ci siano più le condizioni per una collaborazione: