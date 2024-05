video suggerito

Caso John Travolta a Sanremo 2024, Roberto Sergio: “Chiesto risarcimento danni e sospeso pagamento all’attore” La Rai ha avviato un’azione al tribunale civile di Roma chiedendo il risarcimento danni. Sospeso il pagamento della prestazione di John Travolta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il caso scoppiato al Festival di Sanremo 2024 che ha visto coinvolto John Travolta accusato di pubblicità occulta si è arricchito di un nuovo tassello. La Rai ha chiesto i danni e ha sospeso il pagamento della prestazione dell'attore. L'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, in Commissione di Vigilanza, ha chiarito: "Abbiamo avviato un'azione al tribunale di Roma".

Caso John Travolta e la pubblicità occulta alle scarpe, le dichiarazioni di Roberto Sergio

Come molti ricorderanno, nel corso della sua partecipazione al Festival di Sanremo, tra una battuta e un ballo del qua qua, John Travolta ha esibito le scarpe di cui è testimonial. Un caso di pubblicità inaccettabile se non espressamente autorizzato dalla Rai. L'ad della Rai, Roberto Sergio, in Commissione di Vigilanza ha fatto sapere:

Abbiamo avviato un'azione al tribunale civile di Roma nei confronti delle società Divina Luna e di U-Power, per inadempimento contrattuale e violazione degli obblighi di correttezza, per il risarcimento danni anche reputazionali.

Il contratto prevedeva il divieto di introdurre elementi di valenza pubblicitaria

Roberto Sergio, come riporta AdnKronos, ha spiegato cosa sarebbe emerso dopo avere approfondito il caso. A suo dire, i collaboratori della Rai non erano a conoscenza dell'intenzione di John Travolta di indossare le scarpe di cui è testimonial:

Leggi anche La Rai non vuole rendere noti i dati sul televoto di Sanremo, lo rivela il Codacons

Né i dipendenti né i collaboratori esterni della Rai erano a conoscenza della volontà dell'attore di indossare le scarpe con il logo, poco noto al pubblico, dell'azienda U-Power e il contratto stipulato con la società Divina Luna prevedeva espressamente il divieto di introdurre elementi di valenza pubblicitaria o promozionale se non da Rai autorizzato.

Dunque, la Rai considera violati gli accordi e ha proceduto alla sospensione del pagamento dell'intero compenso per la prestazione di John Travolta.